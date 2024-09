Der 1. FC Bocholt hat in Spiel eins nach der Freistellung von Björn Mehnert gewonnen. Und wie.

Was für ein irres Spiel, inklusive eines verrückten Spielfilms! Der 1. FC Köln II führte gegen den 1. FC Bocholt mit 1:0 und 4:2 und, ja, richtig: Am Ende hieß der Sieger Bocholt.

Die 530 zahlenden Zuschauer im Franz-Kremer-Stadion sollten ihr Kommen nicht bereuen. Es ging rauf und runter. Die Fans kamen auf ihre Kosten. Und die Trainer benötigen ein starkes Herz und gute Nerven.

Christopher Schorch, der einst in seiner Karriere beim 1. FC Köln spielte, ist seit der Freistellung von Björn Mehnert Interimstrainer in Bocholt und Sportchef in Personalunion.

Er war natürlich umso glücklicher über diesen verrückten 5:4-Sieg zum Trainer-Debüt.

1. FC Bocholt: Schorch lobt die Joker Mensah und Dörfler

"Das war ein sehr, sehr nervenaufreibendes Spiel. Wir sind überhaupt nicht gut reingekommen und geraten unglücklich in Rückstand. Wir erarbeiten uns gute Chancen, machen diese aber auch nicht. Vor der Halbzeit machen wir aber ein Tor und dann gehen wir auch in Führung. Nach dem 2:4 haben wir eine tolle Moral bewiesen. Mit Raphael Mensah und Johannes Dörfler haben zwei Einwechselspieler auch richtig Schwung gebracht. Das freut mich ungemein, aber allgemein für das ganze Team. Denn wir haben eine gute Trainingswoche gehabt und die Jungs haben das alles, was wir uns erarbeitet haben mit sehr viel Mentalität umgesetzt", sagte Schorch gegenüber RevierSport.

Das Lob hatten sich die Joker verdient: Mensah erzielte das 4:4 für Bocholt, Dörfler holte einen Elfmeter - zum 3:4 von Jan Holldack - heraus und legte das 5:4-Siegtor durch Marvin Lorch mustergültig vor.

Der 35-Jährige verriet auch: "Es ist immer etwas besonderes in Köln zu sein - und das jetzt zu meinem Trainer-Debüt. Toll. Die Jungs haben sich jetzt auch zwei freie Tage verdient."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Köln II: Blazic - Kujovic, Akmestanli (78. Özkan), Schmitt (72. Süne), Telle, Borie, Strauch, Saliger (72. Pinto), Schmid, Bakatukanda, Höger

1. FC Bocholt: Fox - Riedel, Donner, Wellers (62. Mensah), Euschen (72. Dörfler), Holldack, Barak (86. Hanke), Shubin, Lorch, Janssen, Gösweiner (62. Akritidis)

Schiedsrichter: Jasmon Sabotic

Tore: 1:0 Schmitt (29.), 1:1 Holldack (45.+1, Elfmeter), 1:2 Shubin (46.), 2:2 Kujovic (50., Elfmeter), 3:2 Saliger (51.), 4:2 Schmitt (69.) 4:3 Holldack (75., Elfmetr), 4:4 Mensah (79.), 3:5 Lorch (87.)

Zuschauer: 530