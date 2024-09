Der 1. FC Bocholt gewinnt ein irres Spiel in Köln.

Neun Treffer in Köln, acht Tore in Düren: Während die Spitzenteams Arbeitssiege feiern, geht es auf den anderen Plätzen der Regionalliga West teils heiß her.

8. Spieltag in der Regionalliga West. Während der MSV Duisburg mit dem 2:1 gegen den SC Wiedenbrück nach zuletzt drei sieglosen Partien zurück in die Spur fand, baute Rot-Weiß Oberhausen seine Siegesserie auch gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel aus. Für Fortuna Köln stand das nächste Topspiel auf dem Programm, diesmal waren die Südstädter bei den Sportfreunden Lotte zu Gast. Und beim überraschend starken Aufsteiger - vor dem Spieltag punktgleich mit Spitzeneiter Fortuna - kassierten die Kölner nach einem Elfmetertor von Stipe Batarilo (79.) in der letzten Minute der Nachspielzeit das 1:1 (90.+6). Damit ist RWO neuer Tabellenführer, Köln und Lotte sortieren sich auf den Plätzen drei und vier ein. Beim KFC Uerdingen zeigt der Trend nach der dritten Niederlage in Folge nach unten. Trotz eines stark aufgelegten Doppeltorschützen Jeff-Denis Fehr unterlag der KFC dem 1. FC Düren in einem wilden Spiel 3:5 (2:2). Im ersten Durchgang glich Düren zwei Uerdinger Führungen aus, im zweiten Abschnitt behielt der FCD die Oberhand. Der 1. FC Bocholt war beim 1. FC Köln II zu Gast. Und die Zuschauer im Franz-Kremer-Stadion sahen ein ereignisreiches Spiel. Den besseren Beginn erwischten die Hausherren, Oliver Schmitt traf zur Kölner Führung. Doch Kapitän Jan Holldack bewaahrte den FCB vor dem Pausenrückstand, dank seines Treffers (45.+1) ging es mit einem 1:1 in die Kabinen. Aus denen kamen beide Teams offensiv hellwach: zunächst drehte Bocholt die Partie durch Bogdan Shubin komplett (46.), die Kölner antworteten direkt per Doppelschlag (Kujovic 49., Saliger 51.) - 3:2 für die Gastgeber. Und das sollte es noch nicht gewesen sein. Zwar sorgte Schmitts zweiter Treffer (69.) vermeintlich für die Vorentscheidung, doch auch Holldack traf zum zweiten Mal. Mit noch zehn Minuten auf der Uhr schaffte es Joker Raphael Assibey-Mensah tatsächlich, auf 4:4 zu stellen - Wahnsinn in Köln! Der fand dann auch seinen verdienten Schlusspunkt: Marvin Lorch (87.) traf zum 5:4 für Bocholt. Die U23 von Fortuna Düsseldorf gewann beim FC Gütersloh und verschaffte sich mit dem 2:0-Auswärtssieg Luft im Tabellenkeller, die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und der SV Rödinghausen trennten sich 1:1. Bereits am Freitagabend gewann der Wuppertaler SV 1:0 gegen die U23 von Schalke 04, in einem wilden Torfestival unterlag Schlusslicht Türkspor Dortmund zeitgleich dem SC Paderborn II mit 3:7.

