Der KFC Uerdingen tritt am Samstagabend (7. September, 18 Uhr) in der 2. Runde im Niederrheinpokal gegen TVD Velbert an. Am Tag des Pokalspiels gibt es Ärger.

Die ständigen Geschichten rund um den KFC Uerdingen und verspätete und gar ganz ausbleibende Gehaltsüberweisungen für aktuelle Mitarbeiter oder ehemalige Arbeitnehmer des Regionalligisten nehmen einfach kein Ende.

Am Tag des Zweitrunden-Niederrheinpokal-Spiels des KFC gegen TVD Velbert - Samstag, 8. September, 18 Uhr - meldete sich nun Aufstiegstrainer Levan Kenia zu Wort. Über Instagram veröffentlichte der Ex-Uerdinger einen Kommentar, in dem er an die Verantwortung des KFC-Vorstands appelliert.

Das Kuriose: Diese Nachricht von Kenia, die der ehemalige Schalke-Profi und georgische Nationalspieler unter einem Beitrag des Instagram-Kanals des KFC Uerdingen postete, wurde gelöscht. Jedoch nicht von Kenia. Es ist davon auszugehen, dass der Administrator des KFC-Instagram-Kanals diesen Post entfernte.

Klar: Die neue Führung um Vorstandschef Thomas Platzer und Mehmet Eser, dem starken Mann im Hintergrund, will am liebsten nichts mit den Altlasten zu tun haben. Jedoch werden sie auch wissen, dass das Geschäft so nicht funktioniert.

Nach RevierSport-Informationen haben bis zu sieben Aufstiegsspieler der Saison 2023/2024 plus Coach Kenia keine Juni-Gehälter, die normalerweise am 15. Juni 2024 hätten überwiesen werden müssen, und auch keine Aufstiegsprämien - die Höhe dieser ist von Fall zu Fall unterschiedlich - erhalten. Und: Kenia-Vorgänger Marcus John befindet sich mit KFC im Rechtsstreit. Der Grund: John hat seit März 2024 keine Gehaltszahlungen erhalten - und Johns Vertrag ist noch bis zum 30. Juni 2025 gültig.

In dem aktuellen Insta-Post von Kenia geht es allen voran darum, dass die betroffenen Ex-KFC-Arbeitnehmer keinerlei Kontakt zu den aktuell KFC-Verantwortlichen herstellen können. Vor einigen Wochen hatte sich schon ein anonymes Mitglied der Aufstiegsmannschaft via RevierSport an die Öffentlichkeit und die KFC-Boss gewandt - der Verein hatte dazu geschwiegen.

Diesmal versuchte der 33-Jährige es mit diesem Instagram-Post, der, wie oben beschrieben, mittlerweile vom Insta-Kanal des KFC Uerdingen entfernt wurde.

Der Kenia-Post liegt dieser Redaktion aber im Wortlaut vor:

"Lieber Vorstand,

seit Wochen versuchen wir, die Spieler der letzten Saison, mit Euch in Kontakt zu treten. Noch immer sind zahlreiche Gehälter und Prämien unserer Mitspieler aus der vergangenen Spielzeit nicht ausgezahlt. Auf unsere Anrufe, Briefe, WhatsApp-Nachrichten und E-Mails reagiert Ihr nicht. Unser berechtigter Anspruch wird schlichtweg ignoriert.

Wir haben in der letzten Saison alles für den Verein gegeben und gemeinsam den Aufstieg erreicht. Ein solcher Verhalten von Eurer Seite ist zutiefst enttäuschend. Es ist das eine, ausstehende Zahlungen nicht zu leisten - doch das Schlimmere ist, dass Ihr Euch nicht dazu bekennt und Verantwortung übernimmt.

Wie kann es sein, dass ständig neue Spieler verpflichtet werden, obwohl weder die aktuellen noch die ehemaligen Spieler vollständig bezahlt wurden? Wir haben uns für den Aufstieg eingesetzt und werden nun völlig ignoriert!

Wir brauchen endlich Klarheit, denn es geht um unsere persönliche Existenz. (...)."