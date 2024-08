Sportlich sorgt der KFC Uerdingen aktuell für positive Schlagzeilen. Am Donnerstag kamen dann auch verspätete Spielergehälter, Teile sind aber noch offen.

Sportlich läuft es beim Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen derzeit rund. Von den zwei Niederlagen zum Auftakt erholte sich der KFC schnell und fuhr zuletzt zwei Siege in Serie ein. Am Samstag (24. August, 14 Uhr) wartet mit Türkspor Dortmund der nächste Gegner.

Doch abseits des Fußballplatzes gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Themen, die das Sportliche überschatteten. RevierSport hat zuletzt über den Fall von Marcus John berichtet. Der beurlaubte Trainer des KFC Uerdingen traf sich mit seinem Noch-Arbeitgeber vor Gericht - wegen ausstehender Zahlungen. Nach unseren Informationen bei weitem nicht der einzige Fall.

Denn am Donnerstagmorgen warteten immer noch mehrere Spieler und auch Ex-Trainer auf Gehälter. Auch die Aufstiegsprämie, die durch die Rückkehr in die Regionalliga West fällig geworden ist, ist nach unseren Informationen noch nicht in jedem Fall geflossen.

Am Donnerstagmorgen erhielt unsere Redaktion die Info, dass auch in dieser Woche die Gehälter der Spieler nicht gezahlt wurden und sie hingehalten werden. Es stand im Raum, dass wegen ausstehender Zahlungen das Training am Vormittag bestreikt werden sollte.

René Lewejohann, Trainer der Krefelder, widersprach dem am Donnerstagnachmittag allerdings vehement: "Es herrscht ganz normaler Trainingsbetrieb. Die Arbeit des Trainerteams, die Arbeit der Mannschaft und die unseres Sportdirektors, die wir gerade aufbauen, lassen wir uns von äußeren Einflüssen nicht kaputt machen! Wir arbeiten jeden Tag demütig und hart, um unsere Ziele zu erreichen. Keiner wird größenwahnsinnig." Das Training hat laut unseren Quellen in der Tat regulär stattgefunden.

Lewejohanns Fokus liege nun voll auf dem Duell mit Türkspor, wie er bekräftigte: "Es ist alles im Lot und alles super. Wir arbeiten hier in Ruhe und wenn irgendjemand meint, irgendwelche Sachen zu streuen, dann ist er auf einem ganz gehörigen Holzweg. Wir bereiten uns ganz gewissenhaft und konzentriert auf Türkspor Dortmund vor, weil das der nächste ernstzunehmende Gegner ist, den wir vor der Brust haben."

Fragen bezüglich der offenen Gehälter wurden von Seiten des KFC-Übungsleiters am Nachmittag nicht beantwortet. Wie RevierSport erfuhr, bekamen die Spieler des KFC ihr Geld am Donnerstag auf das Konto.

Alle Forderungen sind damit nach unseren Infos aber nicht beglichen. Denn es warten immer noch ehemalige und noch unter Vertrag stehende Mitarbeiter auf Gelder.