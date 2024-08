Der KFC Uerdingen kommt einfach nicht zur Ruhe. Es geht wieder einmal um ausstehende Zahlungen - nach unseren Infos warten nach wie vor mehrere Spieler und Ex-Trainer.

Mit dem 2:0-Sieg über den FC Gütersloh hat der KFC Uerdingen am vergangenen Wochenende seinen ersten Regionalliga-Dreier nach dem Wiederaufstieg geholt. Im Schatten dessen droht aber weiter Ungemach.

RevierSport hat zuletzt bereits über den Fall von Marcus John berichtet. Der beurlaubte Trainer des KFC Uerdingen traf sich mit seinem Noch-Arbeitgeber vor Gericht - wegen ausstehender Zahlungen. Nach RevierSport-Informationen bei weitem nicht der einzige Fall.

Denn wie diese Redaktion erfahren hat, warten nach wie vor mehrere Spieler und auch Ex-Trainer auf Gehälter. Auch die Aufstiegsprämie, die durch die Rückkehr in die Regionalliga West fällig geworden ist, ist nach unseren Informationen weiter noch nicht in jedem Fall geflossen.

"Wir haben einen Businessplan, der steht. Geben Sie uns noch drei bis maximal vier Wochen Zeit", hatte der neue Vorstandsvorsitzende Thomas Platzer bei seiner Antritts-Pressekonferenz im Juli gesagt. Diese Zeit ist nun bald verstrichen. Wir haben uns nach dem Stand der Dinge erkundigt.

RevierSport griff zum Hörer und versuchte zunächst, Sportvorstand Adalet Güner zu erreichen. Das misslang, weshalb Sportdirektor Michél Dinzey an der Reihe war. Der wiederum verwies auf Nachfrage zu den Vorwürfen auf Güner, wollte selbst nichts dazu sagen.

Güner erreichten wir schließlich am Dienstagmorgen schriftlich. "Wir hüten uns über Gehälter in der Öffentlichkeit zu sprechen. Auch werden wir zu dem Status unserer Einnahmen und Ausgaben nichts veröffentlichen, was legitim ist", ließ der Sportvorstand wissen.

Im Fall von John gab es, wie bereits erwähnt, sogar einen Termin vor dem Arbeitsgericht, bei dem ein Vereinsvertreter des KFC Uerdingen nach unseren Infos zwar sämtliche Forderungen von John - Monatsgehälter seit April plus Prämien - einräumte, eine anschließende Kontaktaufnahme mit dem Fußballlehrer allerdings ausblieb.

Wir haben John damals zu der Situation befragt und die Bestätigung bekommen: "Ich hätte natürlich ganz gerne, dass sich mal jemand meldet. Auf meine mehrfachen Anrufe und Nachrichten wird leider nicht reagiert." Dabei betonte der beurlaubte Coach, dass er sich eine außergerichtliche Einigung mit dem Verein wünscht.