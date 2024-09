Einen Tag nach dem zweiten Sieg der laufenden Saison präsentierte der 1. FC Bocholt noch einmal einen neuen Spieler.

Großes Aufatmen beim 1. FC Bocholt. Vor dem Wochenende war der Vorjahres-Vize mit nur einem Sieg und vier Niederlagen in Regionalliga-West-Saison 2024/2025 gestartet. Manager Christopher Schorch hatte Trainer Björn Mehnert schon leicht angezählt und forderte gegen den KFC Uerdingen einen Sieg.

Und die Mehnert-Elf lieferte. Der formstarke KFC, der mit drei Siegen im Rücken zum Hünting angereist war, wurde mit 2:0 besiegt. Die Erleichterung bei Mehnert und seiner Mannschaft war groß. RevierSport berichtete.

Diese bekommt nun noch einmal Zuwachs. Kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters - Montag, 2. September, 24 Uhr - hat der 1. FC Bocholt Johannes Dörfler verpflichtet.

Der 28-jährige Flügelspieler lief in den vergangenen Jahren für den SC Paderborn auf und war seit dem Ende der abgelaufenen Spielzeit vereinslos. Zuletzt hatte er noch mit RS über seine Zukunft gesprochen.

Bocholt-Cheftrainer Björn Mehnert sagt: "Es freut mich, dass wir mit Jojo Dörfler auf der rechten Seite defensiv, wie offensiv, die vakante Position besetzen konnten. Er ist sehr flexibel einsetzbar und könnte sogar auf der linken Seite aushelfen, vornehmlich ist aber die rechte Seite seine stärkste Position. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Dynamik und auch seiner körperlichen Präsenz wird er unsere Mannschaft nochmal verstärken. Wohlwissend, dass er aufgrund des fehlenden Rhythmus über das Training und Einsatzzeiten erstmal herangeführt werden muss. Aber dann wird er eine absolute Verstärkung für unsere Mannschaft sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jojo."

Dörfler bringt reichlich Erfahrung mit an den Hünting. In seiner Vita stehen 33 Einsätze in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn, zudem kommt der gebürtige Düsseldorfer auf 36 Partien in der dritten Liga für den FSV Zwickau, Waldhof Mannheim und den KFC Uerdingen. Auch die Regionalliga West kennt Dörfler bereits, 16 Spiele absolvierte er hier für die Uerdinger und die zweite Mannschaft des SC Paderborn.

Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, ist froh, dass sich der 1,86 Meter große Rechtsfuß für ein Engagement am Bocholter Hünting entschieden hat. "Ich bin glücklich, dass Johannes sich nach vielen langen und intensiven Gesprächen für unseren Weg entschieden hat und überzeugt ist, mit uns den nächsten Schritt zu gehen. Ebenso freue ich mich schon ihn mit seiner Dynamik, seinen Eins-gegen-Eins Situationen und seiner hohen Lauffreudigkeit spielen zu sehen. Mit seiner Art Fußball zu spielen wird er unserem Kader nochmal einen guten Schwung geben."

Auch Dörfler, der nach RS-Informationen einige Regionalliga- und Auslands-Offerten vorliegen hatte, blickt dem Engagement am Hünting positiv entgegen: "Ich bin froh, endlich für den 1.FC Bocholt auflaufen zu können und kann es kaum abwarten, meine Qualitäten ins Team einzubringen. Die Gespräche mit Christopher Schorch, mit dem ich damals beim KFC Uerdingen gemeinsam in die 3. Liga aufgestiegen bin, haben mich überzeugt, diese wohl überlegte Entscheidung zu treffen. Ich kann es kaum abwarten, bald vor den Fans und in dem neuen Stadion auflaufen zu dürfen, um die Ziele des Clubs zu verwirklichen."