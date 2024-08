In diesen Tagen ist bei Türkspor Dortmund einiges los. Ein Quartett hat den Verein verlassen. Zwei Neue sind schon da.

Selim Gündüz hat nach einigen Monaten einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Profi unterschrieb bis zum Saisonende beim West-Regionalligisten Türkspor Dortmund. Zuletzt war der offensive Außenbahnspieler für den Berliner AK aktiv.

"Ich freue mich unglaublich auf die neue Herausforderung und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unsere Ziele als Verein erreichen und die Klasse halten werden", sagt Gündüz gegenüber RevierSport.

Der 30-Jährige erklärt seine Entscheidung pro Türkspor: "Hier wird unter Sebastian Tyrala ein geiler und attraktiver Fußball gespielt. Damit haben viele Mannschaften in der Liga ihre Probleme. Die Ergebnisse werden auf Strecke folgen! Ich bin stolz, ein Teil dieser Türkspor-Familie zu sein. Ich habe einiges vor und bin nicht zu diesem Verein gewechselt, um Urlaub zu machen. Ich will auf und neben dem Platz vorangehen und eine Vorbildfunktion übernehmen. Mein Dank geht auch an Tuna Kayabasi, der seit Wochen darum gekämpft hat, dass mein Wechsel klappt."

Selim Gündüz war in Aachen und Bochum Publikumsliebling

In der Saison 2021/2022 bestritt Selim Gündüz 16 Spiele für Alemannia Aachen und wurde innerhalb weniger Monate zum absoluten Publikumsliebling am Tivoli. Das war er bereits beim VfL Bochum. Für den VfL absolvierte er 53 Einsätze in der 2. Bundesliga. Weitere Stationen des gebürtigen Siegeners waren KFC Uerdingen, SV Darmstadt 98 und Hallescher FC.

Neben Gündüz verpflichtete Türkspor auch Stürmer Bernard Gllogjani vom SC Westfalia Herne - RevierSport berichtete.

Türkspor Dortmund: Schmeling nach Herne, Camprobin zum ASC 09

Derweil haben Miguel-Max Schmeling (Westfalia Herne), Kerem Sengün, Alessandro Marino (beide Ziel unbekannt) und Rafael Camprobin Türkspor Dortmund verlassen.

Stürmer Camprobin bleibt in der Stadt. Der 23-Jährige, der in der laufenden Saison in der Regionalliga West zweimal zum Einsatz kam und auch im Westfalenpokal ran durfte, wechselt nach Informationen dieser Redaktion zum Oberliga-Westfalen-Vertreter ASC 09 Dortmund.

Nach RS-Informationen könnte es in den nächsten Tagen zu weiteren Zu- und Abgängen kommen.