Der SC Paderborn II besiegte den MSV Duisburg am 5. Spieltag mit 2:1 und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Der Aufwärtstrend nach dem 4:1 gegen den WSV wurde bestätigt.

Nach einem eher holprigen Saisonstart in die Regionalliga West mit einem Remis und zwei Niederlagen scheint die U21 des SC Paderborn in Fahrt zu kommen. Erst schossen sie den Wuppertaler SV auswärts mit 4:1 ab, dann schlugen sie am 5. Spieltag den MSV Duisburg mit 2:1 (1:0).

Vielleicht war der Kantersieg gegen den WSV eine Initialzündung für die Ostwestfalen. Beim 2:1-Heimsieg gegen die bis dato ungeschlagenen Duisburger legten sie nämlich einen bärenstarken Auftritt hin, überzeugten spielerisch und ließen den MSV gerade im ersten Durchgang kaum zur Entfaltung kommen. Paderborns junger Schlussmann Florian Pruhs wurde in den ersten 45 Minuten kaum geprüft.

Daniel Brinkmann, Trainer der Zweitvertretung des SCP, verlor nach dem zweiten Saisonsieg nur lobende Worte über sein Team: "Das war eine sehr überzeugende Leistung. Für uns ein totales Highlight-Spiel unter Flutlicht gegen den Tabellenführer, der einen großen Namen hat und viele Fans dabei hatte. Und man muss sagen, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Wir haben die Partie zu großen Teilen kontrollieren können und haben nie aufgehört, mit voller Energie zu spielen, den Gegner anzulaufen und bis zum Schluss hoch zu pressen. Ich bin sehr zufrieden."

Dass die drei Punkte in Ostwestfalen geblieben sind, ist auch Julius Langfeld zu verdanken. Der 29-jährige Stürmer veredelte in der 76. Spielminute einen Konter nach Vorlage von Kevin Gleissner zum 2:1-Siegtreffer.

Alle haben und gekämpft und leidenschaftlich versucht, das Ding über die Bühne zu bringen. Am Ende haben wir verdient gewonnen, auch wenn es hintenraus etwas glücklich war. Julius Langfeld

"Wir wussten, dass es ein hartes Spiel wird und man gegen Duisburg nur mit Kampf und Leidenschaft gewinnen kann", sagte Langfeld und bilanzierte: "Über 90 Minuten hat man glaube ich gesehen, dass wir alles auf dem Platz gelassen haben. Alle haben und gekämpft und leidenschaftlich versucht, das Ding über die Bühne zu bringen. Am Ende haben wir verdient gewonnen, auch wenn es hintenraus etwas glücklich war."

Das Team scheint sich also gefunden zu haben. In der Startelf standen mit Tim Böhmer und Dominique Domroese zudem zwei Spieler, die in der vergangenen Saison noch mit Brinkmann gemeinsam beim SC Wiedenbrück unter Vertrag waren. Der gegen Duisburg rotgesperrte Maik Amedick folgte seinem Coach ebenfalls nach Paderborn. Das Trio soll neben den Routiniers Adrian Bravo Sanchez und Langfeld ein Gerüst in der mit einem Durchschnittsalter von 20,5 Jahren zweitjüngsten Mannschaft der Liga bilden.

Für die U21 des SC Paderborn geht am 1. September (14 Uhr) weiter. Dann trifft die Brinkmann-Elf am 6. Spieltag auf den Aufsteiger Sportfreunde Lotte.