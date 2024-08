Ein bekannter Name für den KFC Uerdingen. Mit Kim Sané kommt ein Neuzugang mit Regionalliga-Erfahrung und prominenter Familie.

Mit dem 2:0-Heimsieg über den FC Gütersloh konnte der KFC Uerdingen am 3. Spieltag der Regionalliga West den ersten Saisonsieg feiern. Und wenige Stunden vor dem Gastspiel beim SV Rödinghausen am Samstag (17. August, 14 Uhr) präsentierte der KFC mit seinem nächsten Neuzugang die nächste positive Nachricht.

Und der Name ist kein unbekannter im Fußball-Westen: Kim Sané ist der Bruder vom Ex-Schalker und jetzigen Bayern-Star Leroy sowie Sidi (Eintracht Braunschweig). Außerdem ist er der älteste Sohn des 174-maligen Bundesligaspielers Souleymane. Auch der Wuppertaler SV hatte Sané im Sommer auf dem Schirm und zum Probetraining geladen, sich jedoch nicht für eine Verpflichtung entschieden.

Wie auch sein Vater spielte Kim zuletzt für die SG Wattenscheid 09. Zuvor hatte er seine Fußballkarriere für längere Zeit pausiert, um sich in anderen Sportarten zu versuchen. So spielte er American Football für die Düsseldorf Panthers und war als Sprinter über 100 und 200 Meter für die Leichtathleten des TV Wattenscheid 01 aktiv.

2022 kehrte er dann nach fünf Jahren Abstinenz auf den Rasen im Lohrheidestadion zurück. In der Saison 2022/23 gehörte er zum Stammpersonal in Wattenscheid, konnte aber in seinen 25 Einsätzen den Abstieg in die Oberliga Westfalen nicht verhindern und verließ den Verein.

Kim Sané durchlief zunächst die Jugendabteilungen von SG Wattenscheid 09 (2001-2005), VfL Bochum (2005-2008), Bayer 04 Leverkusen (2008-2011) und FC Schalke 04 (2011-2014), ehe er in den Zweitvertretungen der Schalker und des 1. FC Nürnbergs die ersten Schritte im Herrenfußball machte. Bereits vor seiner Fußball-Auszeit ging es zurück zur SGW.

"Besonders schätzen wir an Kim seine Vielseitigkeit, denn er kann in der Offensive auf allen Positionen eingesetzt werden", beschreibt der KFC in einer Mitteilung den Neuzugang, der sich schon gegen Rödinghausen einen Eindruck von seiner neuen Mannschaft bekommen kann. "Wir freuen uns darauf, Kim in unserem Trikot auf dem Platz zu sehen und heißen ihn herzlich willkommen beim KFC Uerdingen!"