Der KFC Uerdingen hat kurz vor dem Saisonstart für Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten gesorgt. Ron Meyer, der sich zuletzt bereits zeigen durfte, hat unterschrieben.

Am Samstag (14 Uhr, live im RS-Ticker) startet der KFC Uerdingen mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte in die Regionalliga-West-Saison. Zwei Tage zuvor hat der Aufsteiger noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der neue Mann ist allerdings nicht gänzlich unbekannt: Torwart Ron Meyer, der in der abgelaufenen Saison als Nummer eins mit dem FC Wegberg-Beeck aus der Regionalliga abstieg, verstärkt die Krefelder. Der 26-jährige hatte bereits in den vergangenen Wochen, unter anderem beim 2:2 im Test gegen VVV Venlo, vorspielen dürfen - und wusste dabei offensichtlich zu überzeugen.

"Ron Meyer bringt nicht nur eine starke Torwartleistung, sondern auch Führungsqualitäten mit, die für unser Team sehr wertvoll sind", begründete Sportvorstand Adalet Güner die Verpflichtung. "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Charakter eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen wird."

Über die Landes- und Mittelrheinliga in die Regionalliga

Bevor er in der vergangenen Saison seine ersten 31 Einsätze in der Regionalliga West sammelte, bahnte sich Meyer am Mittelrhein seinen Weg nach oben. Aus der Jugend von Viktoria Köln gelang ihm der Sprung in die zweite Mannschaft, wo er 21 Landesliga-Partien verbuchte. Anschließend stand er für Viktoria Arnoldsweiler, den FC Pesch und den Bonner SC insgesamt 46 Mal in der Mittelrheinliga zwischen den Pfosten.

In Uerdingen bildet Meyer fortan das Torhüter-Duo mit Aufstiegstorwart Marvin Gomoluch. Auch Urgestein Robin Udegbe, der sich im März einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, steht noch unter Vertrag. Wie es mit dem 33-Jährigen weitergeht, ist allerdings noch offen.

Alle KFC-Zugänge im Überblick:

Ron Meyer (Wegberg-Beeck), Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19)