Regionalligist KFC Uerdingen hat die Verpflichtung von Stürmer Noel Werner offiziell bekanntgegeben.

Erst am Montag berichtete RevierSport über die Transferplanungen beim KFC Uerdingen. Nachdem der Aufstieg in die Regionalliga West gelang, gab es einen großen Kaderumbruch.

Am Dienstag wurde der nächste Zugang unter Dach und Fach gebracht: Noel Werner wechselt an die Grotenburg. Der Mittelstürmer durchlief die Jugendabteilungen von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und dem VfL Osnabrück und spielte dort auch in den Nachwuchsbundesligen. Beim KFC Uerdingen hat der 19-Jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben. Für Werner ist es die erste Station im Seniorenfußball.

"Noel hat im Training und in den Testspielen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er bringt Erfahrung aus dem hochklassigen Nachwuchsbereich mit. Mit seinem Talent und seinem Engagement zeigt er vielversprechende Ansätze für die Zukunft", freute sich Sportdirektor Adalet Güner über das neueste Kadermitglied.

Über zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Regionalliga West werden die Krefelder am kommenden Samstag (27. Juli, 14 Uhr) ihr Comeback in der vierthöchsten Spielklasse geben: Dann reisen die Sportfreunde Lotte zum Aufsteigerduell an die Grotenburg. Es wird spannend, ob Noel Werner dann bereits seinen ersten Pflichtspieleinsatz für den KFC verbuchen kann.

Die bisherigen Zugänge des KFC Uerdingen:

Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19)