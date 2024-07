Der KFC Uerdingen hat seinen Kader für die Regionalliga noch nicht komplett beisammen. Ein Talent aus Essen soll auf jeden Fall noch kommen.

Der KFC Uerdingen startet am Samstag (27. Juli, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SF Lotte in die Saison der Regionalliga West. Zuvor gelang die Generalprobe, beim VfB Uerdingen gab es einen 6:2 (5:0)-Erfolg.

Noch nicht dabei war der 21-jährige Youssef Kamboua. Doch das könnte sich nach Informationen von RevierSport in Kürze ändern. Denn der Mittelfeldspieler soll der 16. Uerdinger Zugang der laufenden Transferperiode werden.

Für die Krayer lief Kamboua in der letzten Saison 20 Mal in der Landesliga Niederrhein 2 auf und erzielte drei Tore. In der Saison zuvor, der FC Kray stieg aus der Oberliga Niederrhein ab, kam das Talent auf zwölf Einsätze (zwei Tore).

Krays Trainer Bartosz Maslon bestätigt den Deal gegenüber RS: "Youssef kam zuletzt auf uns zu und sagte, dass der KFC ihn haben möchte. Das ist eine tolle Möglichkeit für ihn, wir werden ihm keine Steine in den Weg legen. Für uns ist das schade, denn es wird schwierig, in den vier Wochen bis zum Start einen Ersatz zu finden."

Denn Maslon hat eine hohe Meinung von Kamboua: "Er hat richtig Power, ich glaube, es gibt wenige Spieler in der Regionalliga mit einer besseren Technik. Er kann auf engem Raum drei, vier Spieler austanzen. Er muss nur noch etwas mehr den Kopf einschalten. Er ist ein richtiger Straßenfußballer."

Der sich nun in Liga vier beweisen will, Maslon sieht auch das Positive für Kray: "Das ist Werbung für uns. Nach Yassine Bouchama (Preußen Münster, Anmerkung der Redaktion) ist er der zweite Krayer Spieler, der in den höheren Klassen ankommt."

Der eine soll zum KFC kommen, der andere gehen. Weiter keine Einigung besteht zwischen dem KFC Uerdingen und Florian Abel, Mannschaftskapitän aus der Vorsaison. Gegenüber der "RP" hat der Spieler, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, nun zumindest Gespräche bestätigt.





Dort wird Abel zitiert: "Wir hatten ein Gespräch, aber wir haben noch keine Einigung erzielt. Trotzdem bin ich froh, dass wir uns an einen Tisch gesetzt haben und es endlich ein Gespräch gegeben hat. Das Ergebnis ist offen, allerdings hoffe ich, dass es zeitnah zu einer Einigung kommt."

Da sportlich nicht auf ihn gebaut wird, stellt sich nur die Frage, bei welcher Abfindungssumme man sich einigt. Immerhin: Abel bestätigte gegenüber der "RP", dass er seine Gelder aus der Vorsaison alle bekommen hat.

Am Montag machte der KFC Uerdingen zudem die Verpflichtung von Angelo Langer offiziell, über die RS schon vor Wochen berichtet hatte. Der 31-jährige Linksverteidiger bringt die Erfahrung von 351 Regionalliga-Spielen mit zum KFC. Zuletzt lief er für Fortuna Köln auf.

Die bisherigen Zugänge des KFC Uerdingen

Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19)