SF Lotte: Großer Umbruch, lange Vorbereitung - Auftakt gegen Wundertüte

Die Sportfreunde Lotte sind zurück in der Regionalliga West. Nach zwei Jahren in der Oberliga Westfalen gelang der Mannschaft der Sprung zurück in die Viertklassigkeit. Am ersten Spieltag wartet der KFC Uerdingen.

Aufstieg in die Regionalliga West, Qualifikation für den DFB-Pokal – viel besser hätte die abgelaufene Saison für die Sportfreunde Lotte nicht laufen können. Die Folge aber: ein großer Umbruch und viele neue Spieler. Dennoch ist sich der Verein treu und der Kader jung geblieben.

Eine weitere Folge war, dass die Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison lang geriet, inklusive einer Vielzahl von Testspielen, neun an der Zahl. „Wir sind insgesamt gut durchgekommen“, freut sich Fabian Lübbers, Trainer der Sportfreunde. „Keine Verletzungen, da sind wir sehr zufrieden. Dadurch fiel es uns deutlich leichter, auch die vielen Neuzugänge zu integrieren.“

Vor dem Regionalliga-Auftakt stand am Freitag, dem 19. Juli, die Generalprobe an – sie sollte gelingen. Gegen den VfB Oldenburg aus der Regionalliga Nord gab es einen 1:0-Sieg. „Auch wenn wir die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht zu hoch hängen wollen, das war natürlich ein schöner Abschluss.“

Wundertüte Uerdingen erschwert die Vorbereitung

Am Samstag (22. Juli) wartet der Ernstfall, wenn es am 1. Spieltag in die Grotenburg geht. Dort wartet mit dem KFC Uerdingen die vielleicht größte Wundertüte der Regionalliga West. Zur Erinnerung: nicht nur fiel der Umbruch in Krefeld riesig aus, auch das Personal wurde bis zuletzt munter hin- und hergeschoben – RevierSport berichtete.

„Das macht es für uns als Trainerteam natürlich ungemein schwer, die Mannschaft auf den Gegner vorzubereiten“, verrät Lübbers. „Wir haben uns die letzten Testspiele aber natürlich angesehen.“ Doch auch da spielten noch einige Spieler ohne Vertrag mit, gegen welche Spieler die Lübbers-Elf also antreten wird, ist schwer vorherzusagen.

Am Anfang weiß keiner, wo er genau steht. Aber wir sind mit unserem Auftaktprogramm nicht unzufrieden und wollen versuchen, gleich gut in die Saison zu kommen Fabian Lübbers

„Dass Uerdingen hohe Ambitionen hat, ist uns bewusst. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine tolle Kulisse und wollen zeigen, dass auch wir eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt haben“, gibt sich der Trainer kämpferisch.

Nach dem Spiel in Uerdingen warten mit dem FC Gütersloh ein Aufsteiger aus der vergangenen Saison sowie mit Türkspor Dortmund ein weiterer Mitaufsteiger aus der Oberliga. „Am Anfang weiß keiner, wo er genau steht. Aber wir sind mit unserem Auftaktprogramm nicht unzufrieden und wollen versuchen, gleich gut in die Saison zu kommen“, blickt der Übungsleiter voller Vorfreude auf den Saisonstart.

Am Samstag geht aber erst einmal der erste Spieltag los. Anstoß an der Grotenburg ist um 14 Uhr.