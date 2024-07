Personalveränderungen beim KFC Uerdingen: Beim Regionalligisten kommt es zum Stühlerücken auf den wichtigsten sportlichen Positionen.

Das ist ein echter Personal-Hammer! Der KFC Uerdingen wollte ursprünglich mit Michel Dinzey als Chefcoach, Rene Lewejohann als dessen Assistenten und Adalet Güner als Sportchef in die Saison 2024/2025 gehen.

Vorweg: Alle drei Personen bleiben an Bord - jedoch ab sofort in anderen Rollen.

Wie RevierSport erfuhr, wird Lewejohann neuer Cheftrainer. Unterstützt wird er von Askin Polat als "Co". Dinzey übernimmt Güners Rolle als Sportchef und Güner steigt zum Sportvorstand auf. Erst am Mittwoch (18. Juli) hatten die Krefelder mit Thomas Platzer einen neuen Vorstandsvorsitzenden vorgestellt. RevierSport berichtete.

Mehmet Eser, Inhaber der "M-Soccermanagement"-Agentur, der im Hintergrund die Fäden beim KFC zieht, bestätigte die Veränderungen gegenüber RevierSport. "Wir haben uns das einige Wochen angeschaut und sind zu dem Entschluss gekommen, dass diese Veränderungen uns noch stärker machen. So werden die genannten Personen auf den für sie am besten zugeschnittenen Positionen eingesetzt", erklärte Eser gegenüber RevierSport.

Am Ende des Tages ist eine Vorbereitung wenig wert, wenn du in der Liga nicht performst. Aber ich betone auch gerne: Wir müssen nach diesem großen personellen Umbruch Geduld beweisen, was die Ergebnisse betrifft. Deshalb ist das Ziel erst einmal die Mannschaft von Woche zu Woche weiterzuentwickeln Rene Lewejohann

Der 40-jährige Ex-Profi Lewejohann ist Feuer und Flamme für seine neue Rolle. "Ich bedanke mich natürlich für das Vertrauen bei der Vereinsführung. Die Leute wissen, dass ich brenne. Aber das war hier schon von Tag eins so. Die Zusammenarbeit mit Michel Dinzey und Askin Polat lief bis dato hervorragend. Wir haben es gemeinsam geschafft, eine Einheit aus dem neuen Kader zu bilden. Da der Verein sich gerade neu aufstellt, werden auch Vorstandspositionen frei. Wir haben gute interne Lösungen gefunden, um uns noch besser aufzustellen", sagt Lewejohann.

Dinzey war von Beginn an eher in der Beobachterrolle, Lewejohann hatte das Training vorbereitet und geführt. Nun kann sich Dinzey, dem ein gutes Auge für Spielereinschätzungen nachgesagt wird, das tun, was er zuletzt auch bei Hertha BSC im Nachwuchs gemacht hat: Spieler scouten und zusätzlich nun beim KFC den Kader weiter verstärken.

KFC Uerdingen: Melvin Ramusovic ist der nächste Neue

Wo wir beim Thema wären: Melvin Ramusovic wird zum KFC wechseln. Der zentrale Mittelfeldspieler stand zuletzt bei den Stuttgarter Kickers unter Vertrag. Der 23-Jährige kommt auf 17 Regionalligaspiele und auch sieben Zweitliga-Einsätze für den 1. FC Heidenheim.

Heidenheim-Trainerikone Frank Schmidt hatte diesen einst mit den Worten gelobt: "Melvin ist ein Mann, der auf der Sechser-Position viel Präsenz schafft. Wir wissen, dass wir in jeder Zeit reinschmeißen können. Er ist immer eine Option, um ins Spiel zu kommen."

Mit Ramusovic und Co. will Lewejohann eine gute Saison spielen. Ein klares Ziel, eine Platzierung will der ehemalige Schalker aber nicht benennen.





Lewejohann: "Zunächst einmal müssen wir uns als neue Mannschaft in der Liga schnell zurechtfinden und im Bestfall sehr gut in die Saison starten. Der Ist-Zustand ist positiv, wie gesagt: Wir konnten schnell eine Einheit formen. Das beweisen auch die Ergebnisse. Aber ich weiß auch, wie das im Fußball ist. Am Ende des Tages ist eine Vorbereitung wenig wert, wenn du in der Liga nicht performst. Aber ich betone auch gerne: Wir müssen nach diesem großen personellen Umbruch Geduld beweisen, was die Ergebnisse betrifft. Deshalb ist das Ziel erst einmal die Mannschaft von Woche zu Woche weiterzuentwickeln. Was dann dabei in der Tabelle herausspringen wird, sehen wir dann."