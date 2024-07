Mit Maximilian Braune und Kevin Kunz ist die Position des Torhüters beim MSV Duisburg gut besetzt. Wer beim Saisonstart zwischen den Pfosten steht, ist nun klar.

Torhüter Maximilian Braune vom MSV Duisburg ist einer der wenigen Spieler aus der vergangenen Saison, die auch in der kommenden Spielzeit für die Meidericher auflaufen werden. Beim 3:1-Erfolg im abschließenden Testspiel gegen Notts County FC stand Braune über die gesamten 90 Minuten zwischen den Pfosten.

Cheftrainer Dietmar Hirsch versicherte zwar, dass Braune auch am ersten Spieltag der Regionalliga West am kommenden Freitag gegen den FC Gütersloh (26. Juli, 19 Uhr) von Beginn an spielen wird, verwies jedoch im gleichen Atemzug auf Neuzugang Kevin Kunz, der von Carl Zeiss Jena nach Duisburg wechselte.

Gegen den Notts County FC zeigte der 21-jährige Braune eine gute Leistung, auch wenn der Keeper nicht viele Gelegenheiten hatte, sich auszuzeichnen. Beim Gegentor zum zwischenzeitlichen 0:1 war der Schlussmann hingegen chancenlos. „Es war ein blödes Gegentor nach einer Standardsituation. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir noch gar nichts zugelassen”, bilanzierte Braune. „Insgesamt können wir mit der Leistung zufrieden sein. Wir haben kaum bis gar nicht zugelassen und daran müssen wir in der kommenden Woche anknüpfen, um dann am Freitag alles rauszuhauen und die ersten drei Punkte zu holen.”

Angesprochen auf den Konkurrenzkampf im Tor der Duisburger erklärte Braune, dass er das vom Trainer in ihn gesetzte Vertrauen zurückgeben möchte und Woche für Woche hart dafür arbeiten werde, um seinen Platz zu behaupten. Des Weiteren hatte der junge Torhüter aber auch lobende Worte für den elf Jahre älteren Kunz übrig.

„Mit Kevin Kunz haben wir einen super Torhüter dazubekommen, der sehr viel Qualität mit in die Mannschaft bringt”, so Braune. „Im Training möchte ich die Messlatte natürlich hochsetzen und für mich als jungen Torwart ist es umso besser für die Entwicklung, dass wir so einen erfahrenen Torwart verpflichtet haben.”





Zwar hat Braune im Rennen um die Nummer eins derzeit die Nase vorne, jedoch verriet Cheftrainer Hirsch, dass er nach Leistung aufstellen werde und Neuzugang Kunz bereits „mit den Hufen scharrt”.

Derjenige, der anfängt, muss Leistung bringen und genauso sehe ich es auch auf der Position des Torhüters. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und Leistung wird belohnt. Dietmar Hirsch

„Max Braune hat gegen Notts County gespielt und wird am Freitag gegen Gütersloh spielen, danach sehen wir weiter. Momentan ist der die Nummer eins, aber wir haben zwei gleichwertige Torhüter, die sich zwar im Alter unterscheiden, aber von der Qualität her ähnlich sind. Es war eher eine Bauchentscheidung, denn ich kann keinem der beiden etwas vorwerfen”, erklärte Hirsch.

Hirsch weiter: „Auch im Sturm spielt zwar gerade Gerrit Wegkamp, aber Malek Fakhro drängt und ich kann ihn jederzeit bringen. Derjenige, der anfängt, muss Leistung bringen und genauso sehe ich es auch auf der Position des Torhüters. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und Leistung wird belohnt.”

