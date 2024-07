Der MSV Duisburg hat das Testspiel gegen den Bezirksligisten Duisburger SV 1900 erwartungsgemäß deutlich gewonnen. Es war der vorletzte Test vor dem Regionalliga-Start.

Etwas mehr als eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga West hat der MSV Duisburg weiteres Selbstvertrauen gesammelt. Im kurzfristig angesetzten Testspiel gegen den Bezirksligisten Duisburger SV 1900 feierten die Zebras am Mittwochabend einen 8:0-Sieg.

An der Westender Straße schickte Trainer Dietmar Hirsch eine Elf auf den Platz, die in weiten Teilen so auch in einem Pflichtspiel auflaufen könnte. Alexander Hahn kam zu seinem ersten Einsatz als offizieller MSV-Kapitän - Hirsch hatte dem erfahrenen Verteidiger am Mittwoch in dieses Amt gehoben.

Die erste Chance der Meidericher ließ ein wenig auf sich warten, dann eröffnete Steffen Meuer mit seinem Tor zum 1:0 (17.). Überraschenderweise blieb es bis zum Pausenpfiff bei diesem Stand. Bei den deutlich unterlegenen Gästen ragte vor allem Torhüter Tobias Wünnenberg heraus.

Zur Pause wechselte Hirsch neunmal, nur Can Coskun und Leon Müller blieben auf dem Feld. Mit Jesse Tugbenyo kam auch ein Testspieler zum Einsatz. Nach seinem Vertragsende beim SC Paderborn ist der 22-jährige Offensivspieler derzeit auf Klubsuche.

In der zweiten Hälfte bekamen die rund 250 Zuschauer einige Treffer zu sehen: Malek Fakhro traf dreifach (61., 72., 84.), Jakob Bookjans erzielte einen Doppelpack (68., 74., Elfmeter). Außerdem waren Jihad Boutakhrit (47.) und Patrick Sussek (90., Elfmeter) erfolgreich.

Für die Duisburger startet die Saison am übernächsten Freitag mit einem Auswärtsspiel beim FC Gütersloh (26. Juli, 19.30 Uhr). Zuvor steht die Generalprobe gegen den englischen Viertligisten Notts County am Samstag an (14 Uhr, PCC-Stadion). Dazu kommen zwei Termine neben dem Platz: der Familientag am Sonntag an der Westender Straße und die Außerordentliche JHV samt Vorstandswahlen am kommenden Dienstag.

So spielte der MSV Duisburg: Braune (46. Kunz) - Yavuz (46. Fakhro), Uzelac (46. Montag), Hahn (46. Bookjans), Göckan (46. Fleckstein), Müller, Meuer (46. Egerer), Michelbrink (46. Boutakhrit), Müller, Coskun, Symalla (46. Sussek), Wegkamp (46. Tugbenyo)