Der MSV Duisburg hat einen neuen Kapitän. Trainer Dietmar Hirsch traf die erwartete Entscheidung.

Alexander Hahn stand nach dem Abstieg des MSV Duisburg als einer der ersten Neuzugänge fest, wurde als Führungsspieler von Preußen Münster geholt. Nun haben die Zebras die Rolle des erfahrenen Innenverteidigers weiter untermauert: Trainer Dietmar Hirsch ernannte Hahn zum Kapitän, das gab der Verein am Mittwochnachmittag vor dem Testspiel gegen den Duisburger SV 1900 am Abend (19 Uhr, RS-Liveticker) bekannt.

Hahn folgt auf Sebastian Mai, der den Verein nach dem Abstieg verlassen hat. Zuvor hatte Moritz Stoppelkamp die Binde für längere Zeit getragen.

Der Vertreter des 31-Jährigen kam in diesem Sommer ebenfalls aus Münster nach Meiderich: Stürmer Gerrit Wegkamp. "Die beiden sind unsere Vertrauten, unser verlängerter Arm. Der Mannschafts-Rat wurde dann durch Wahl der Mannschaft komplettiert", erklärte Hirsch die Entscheidung in den Vereinsmedien.

Und die Mannschaft entschied sich für die beiden Torhüter Max Braune, Kevin Kunz sowieso Can Coskun und Tobias Fleckstein. Mit Fleckstein und Braune gehören zwei Spieler dem Gremium an, die schon vor der neuen Saison beim MSV unter Vertrag standen.

Neu-Kapitän Hahn war einer der Duisburger, der die Binde bereits in Testspielen getragen hatte. Ebenso hatte er mit dem Amt geliebäugelt, zugleich aber auch betont: "Schon in Essen und Münster war ich auch ohne Binde Führungsspieler. Das kenne ich also ganz gut. Den Rest entscheidet der Trainer. Aber ich bin natürlich zu allem bereit."

Am Abend wird Hahn dann erstmals als offizieller Kapitän auflaufen, sofern er im Test gegen den Bezirksligisten DSV 1900 an der Westender Straße zum Einsatz kommen sollte. Es ist der vorletzte Auftritt der Zebras vor dem Saisonstart. Am Samstag geht es gegen den englischen Klub Notts County FC, in der kommenden Woche steht dann am Freitagabend der Saisonstart in der Regionalliga West beim FC Gütersloh an (26. Juli, 19.30 Uhr).