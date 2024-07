Ende des Monats startet der MSV Duisburg in die Saison in der Regionalliga West. Der Spielplan lässt auf sich warten - das wird sich zeitnah ändern.

Nach dem Abstieg des MSV Duisburg dürften inzwischen auch die letzten Tränen getrocknet sein. Vielmehr breitet sich eine Aufbruchstimmung bei den Zebras und ihren Fans aus, was allein die Zahl der verkauften Dauerkarten zeigt.

Ende Juli startet die runderneuerte Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch dann in die Mission Wiederaufstieg - für das Wochenende ab dem 26. Juli ist das Auftaktspiel der Regionalliga West geplant. Auf den genauen Termin für den Saisonstart des MSV und alle weiteren Ansetzungen warten die Anhänger der Meidericher bislang jedoch vergeblich - der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) hat den Spielplan noch nicht herausgegeben.

Das dürfte sich alsbald ändern. Denn der vom Verband für Anfang Juli angekündigte Spielplan soll noch bis Mitte dieser Woche veröffentlicht werden. Das bestätigte der WDFV auf Nachfrage von RevierSport und erklärte: "Der Spielplan für die Saison 2024/2025 in der Herren-Regionalliga West wird nach erfolgter Ansetzung der Termine in den Bundesligen und in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden erstellt."

Schließlich gilt es, Überschneidungen von verfeindeten Fangruppen bei der An- und Abreise zu Partien oder die Ansetzung mehrerer Risikospiele an nah beieinanderliegenden Spielorten an einem Wochenende möglichst zu vermeiden.

Regionalliga West: Start am 26. Juli,

Die Spielpläne für die erste und zweite Liga liegen bereits seit dem vergangenen Donnerstag vor, der Drittliga-Spielplan folgte an diesem Dienstagmittag. Anschließend sollten die Regionalligen nachziehen, wobei der Spielplan für die Nordost-Staffel bereits veröffentlicht wurde.

Die Rahmentermine für die Saison in der Regionalliga West liegen derweil bereits seit längerer Zeit vor. Nach dem Start am 26. Juli beginnt nach dem 9. Dezember die Winterpause - vorbehaltlich womöglich ausstehender Nachholspiele. Am 24. Januar melden sich die 18 Viertligisten zurück, das Saisonfinale ist für den 17. Mai des kommenden Jahres geplant.

Ob der MSV zum Auftakt vor heimischer Kulisse auflaufen kann, ist fraglich, da das Football-Team von Rhein Fire am Sonntag, 28. Juli, in der Arena die Hamburg Sea Devils empfängt. Trainer Dietmar Hirsch sagt: "Natürlich wünsche ich mir am liebsten ein Heimspiel. Aber mit einem Start in der Fremde habe ich ebenfalls kein Problem. Mit Bocholt habe ich in der letzten Saison das erste Spiel mit 5:2 auf Schalke gewonnen. Gegen so einen Start mit dem MSV hätte ich nichts einzuwenden..."