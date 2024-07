Der DFB hat den Spielplan für die kommende Saison in der 3. Liga veröffentlicht. Für Rot-Weiss Essen geht es mit einem Heimspiel gegen Alemannia Aachen los.

Gut drei Wochen vor dem Start der Saison in der 3. Liga hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Spielplan veröffentlicht. Rot-Weiss Essen darf sich zum Auftakt auf NRW-Duell vor heimischer Kulisse freuen. Alemannia Aachen gastiert im Stadion an der Hafenstraße. Die Partie wird am 3. oder 4. August ausgetragen, die genauen Ansetzungen liegen noch nicht vor.

Nach dem Duell mit dem langjährigen Regionalliga-Rivalen geht es für RWE zum ersten Auswärtsspiel zur U23 von Hannover 96 und damit zur alten Wirkungsstätte von Trainer Christoph Dabrowski. Das zweite Heimspiel ist erneut ein Highlight für die Essener und ihre Fans - Arminia Bielefeld gastiert in Bergeborbeck. Hier gibt es alle RWE-Termine im Überblick:

Hinrunde

Spieltag 1 (03. – 04. August 2024): Alemannia Aachen (H)

Spieltag 2 (09. – 11. August 2024): Hannover 96 U23 (A)

Spieltag 3 (23. – 25. August 2024): Arminia Bielefeld (H)

Spieltag 4 (30. Aug. – 01. September 2024): SpVgg Unterhaching (A)

Spieltag 5 (13. – 15. September 2024): SV Wehen Wiesbaden (H)

Spieltag 6 (20. – 22. September 2024): FC Ingolstadt (A)

Spieltag 7 (24. – 25. September 2024): Borussia Dortmund U23 (H)

Spieltag 8 (27. – 29. September 2024): Waldhof Mannheim (A)

Spieltag 9 (04. – 06. Oktober 2024): Viktoria Köln (H)

Spieltag 10 (18. – 20. Oktober 2024): Dynamo Dresden (A)

Spieltag 11 (22. – 23. Oktober 2024): SC Verl (H)

Spieltag 12 (25. – 27. Oktober 2024): F.C. Hansa Rostock (A)

Spieltag 13 (01. – 03. November 2024): Energie Cottbus (H)

Spieltag 14 (08. – 10. November 2024): Erzgebirge Aue (A)

Spieltag 15 (22. – 24. November 2024): SV Sandhausen (H)

Spieltag 16 (29. Nov. – 01. Dezember 2024): 1. FC Saarbrücken (A)

Spieltag 17 (06. – 08. Dezember 2024): TSV 1860 München (H)

Spieltag 18 (13. – 15. Dezember 2024): VfL Osnabrück (A)

Spieltag 19 (20. – 22. Dezember 2024): VfB Stuttgart U23 (H)

Rückrunde

Spieltag 20 (17. – 19. Januar 2025): Alemannia Aachen (A)

Spieltag 21 (24. – 26. Januar 2025): Hannover 96 U23 (H)

Spieltag 22 (31. Jan. – 02. Februar 2025): Arminia Bielefeld (A)

Spieltag 23 (07. – 09. Februar 2025): SpVgg Unterhaching (H)

Spieltag 24 (14. – 16. Februar 2025): SV Wehen Wiesbaden (A)

Spieltag 25 (21. – 23. Februar 2025): FC Ingolstadt (H)

Spieltag 26 (28. Feb. – 02. März 2025): Borussia Dortmund U23 (A)

Spieltag 27 (07. – 09. März 2025): Waldhof Mannheim (H)

Spieltag 28 (11. – 12. März 2025): Viktoria Köln (A)

Spieltag 29 (14. – 16. März 2025): Dynamo Dresden (H)

Spieltag 30 (28. – 30. März 2025): SC Verl (A)

Spieltag 31 (04. – 06. April 2025): F.C. Hansa Rostock (H)

Spieltag 32 (08. – 09. April 2025): Energie Cottbus (A)

Spieltag 33 (11. – 13. April 2025): Erzgebirge Aue (H)

Spieltag 34 (19. – 20. April 2025): SV Sandhausen (A)

Spieltag 35 (25. – 27. April 2025): 1. FC Saarbrücken (H)

Spieltag 36 (02. – 04. Mai 2025): TSV 1860 München (A)

Spieltag 37 (09. – 11. Mai 2025): VfL Osnabrück (H)

Spieltag 38 (17. Mai 2025): VfB Stuttgart U23 (A)