Der FC Schalke 04 hat Angreifer Paul Pöpperl nach starker Entwicklung mit einem Profivertrag ausgestattet. Nun soll er sich im Ausland weiterentwickeln - genau wie Emmanuel Gyamfi.

Paul Pöpperl hat beim FC Schalke 04 einen über zwei Jahre gültigen Profivertrag unterschrieben. Weiter geht es zunächst jedoch in den Niederlanden. Gemeinsam mit Emmanuel Gymafi wird er an Schalkes Partnerverein VVV Venlo verliehen, wie die Knappen mitteilten.

"Paul verfügt über viel Talent, welches er in der vergangenen Saison in der U23 gezeigt hat. Wir trauen ihm perspektivisch den Schritt in den Lizenzbereich zu. Um ihn darauf bestmöglich vorzubereiten, soll er bei unserem Partnerverein in Venlo Spielpraxis auf noch höherem Niveau sammeln", sagte Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots.

Und weiter: "Wir freuen uns, dass wir mit ihm und Emmanuel Gyamfi gleich zwei Youngster haben, die nun genau wie die VVV von unserer Kooperation profitieren werden."

Das Duo freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich bin sehr glücklich darüber, meinen ersten Lizenzspielervertrag auf Schalke unterschrieben zu haben. Die Zeit in Venlo will ich nutzen, um mich fußballerisch weiterzuentwickeln und das Team voranzubringen", sagte Pöpperl.





Gyamfi erklärte: "Es ist eine große Chance, bei einem Verein wie Venlo wertvolle Erfahrungen sammeln zu können. In einer neuen Liga möchte ich das Beste aus mir und für das Team herausholen."

Der 19 Jahre alte Gyamfi, auf der linken Seite variabel einsetzbar, kam in der vergangenen Saison in 21 Regionalliga-Spielen (ein Tor, zwei Vorlagen) zum Einsatz und hat schon im April 2024 seinen Profivertrag unterschrieben. Es war seine erste Saison bei den Senioren.

Begonnen hat Gyamfi das Fußballspielen beim VfR 08 Oberhausen, dem VfB Speldorf und der SG Essen-Schönebeck. Nach zwei Jahren im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf wechselte er zur Saison 2019/2020 in die U16 von S04.

Pöpperl stieß im Sommer 2023 vom TSV Steinbach II zur U23 der Knappenschmiede. In der vergangenen Saison bestritt er 33 Partien in der Regionalliga West, in denen er fünf Treffer erzielte und sechs weitere vorbereitet hat. Jetzt geht es für das Duo also bei VVV Venlo in der zweiten niederländischen Liga weiter.