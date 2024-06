MSV Duisburg: Capelli Sport widerspricht vehement dem MSV-Vorwurf - das sagt der Europa-Chef

Mitte der dritten Juni-Woche 2024 gab es aus Duisburg eine Hammer-Meldung bezüglich des Ausrüsters: Der MSV trennte sich mit sofortiger Wirkung von diesem. Nun reagiert Capelli Sport.

Am Mittwoch, 19. Juni 2024, gab der MSV Duisburg bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Ausrüster Capelli Sport sofort beendet wird. Seit 2017 arbeiteten beide Parteien zusammen. Nun sieht alles nach einem Wiedersehen vor dem Gericht aus.

"In zahllosen Gesprächen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison war der bisherige Ausrüster nicht bereit, seinen aus dem aktuellen Vertrag nach wie vor offenen hohen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem MSV nachzukommen", schreibt der MSV Duisburg.

"Der MSV hat intensiv und über mehrere Monate in etlichen Gesprächen die unbefriedigende Situation angemahnt und sich Capelli gegenüber bis heute immer wieder gesprächs- und verhandlungsbereit gezeigt. Die jetzt erfolgte Trennung ist die Konsequenz aus der Weigerung von Capelli, seinen ausstehenden finanziellen Verpflichtungen nachzukommen", heißt es nochmal explizit seitens des MSV.

Zwei Tage später, 21. Juni 2024, meldet sich Capelli Sport, mit 40,1 Prozent auch Anteilseigner beim MSV, per Pressemitteilung, die RevierSport vorliegt, zu Wort. Und: Der Ausrüster, der seinen Sitz in Ratingen hat, widerspricht der Darstellung des Regionalligisten MSV Duisburg.

Wir haben den MSV Duisburg über viele Jahre auch in turbulenten Zeiten und trotz der Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, stets unterstützt. Wir waren bis zuletzt immer gesprächsbereit, um auch für die kommende Saison in der Regionalliga partnerschaftlich an der Seite des Vereins zu stehen Kay Mourhege

Capelli Sport weist die Vorwürfe des Vereins entschieden zurück. Insbesondere die Aussage - "(...) der bisherige Ausrüster nicht bereit war, seinen aus aktuellem Vertrag nach wie vor noch offenen hohen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem MSV nachzukommen" - wird laut Capelli Sport dem tatsächlichen Sachverhalt nicht gerecht.

Capelli-Sport-Präsident-Europa Kay Mourhege erklärt: "Nach langjähriger Partnerschaft mit dem MSV Duisburg bedauern wir den Schritt des Vereins, die Zusammenarbeit auf diese Art und Weise beenden zu wollen. Wir haben den MSV Duisburg über viele Jahre auch in turbulenten Zeiten und trotz der Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, stets unterstützt. Wir waren bis zuletzt immer gesprächsbereit, um auch für die kommende Saison in der Regionalliga partnerschaftlich an der Seite des Vereins zu stehen."

Capelli Sport widerspricht vehement dem Vorwurf, als Partner den finanziellen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Darüber hinaus, so heißt es in der Pressemitteilung, bestehen sowohl beiderseitige finanzielle Forderungen als auch vertragliche Verpflichtungen, die in der Gesamtbetrachtung die Darstellung des MSV Duisburg nicht nachvollziehbar machen.

Weiter heißt es: Capelli Sport wird nun selbst zur Klärung des Sachverhalts und zur Wahrung der Interessen juristische Schritte prüfen. Capelli Sport bittet um Verständnis, dass aus rechtlichen Gründen aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden können.