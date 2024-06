Beim MSV Duisburg gab es Mittwochnachmittag eine Hammermeldung: Ausrüster Capelli ist nicht mehr an Bord. Offene Zahlungen wurden nicht geleistet.

Der MSV Duisburg hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Ausrüster Capelli getrennt. Seit 2017 arbeiteten beide Parteien zusammen. Nun teilten die Zebras mit, dass die Ära endet.

"In zahllosen Gesprächen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison war der bisherige Ausrüster nicht bereit, seinen aus aktuellem Vertrag nach wie vor noch offenen hohen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem MSV nachzukommen", schreibt der MSV.

Oder, anders gesagt: Capelli hat hohe Schulden beim MSV Duisburg und zahlt nicht. "Der MSV hat intensiv und über mehrere Monate in etlichen Gesprächen die unbefriedigende Situation angemahnt und sich Capelli gegenüber bis heute immer wieder gesprächs- und verhandlungsbereit gezeigt. Die jetzt erfolgte Trennung ist die Konsequenz aus der Weigerung von Capelli, seinen ausstehenden finanziellen Verpflichtungen nachzukommen", heißt es nochmal explizit seitens des MSV.

"Ich war seit meinem ersten Arbeitstag bemüht, eine partnerschaftliche Lösung mit Capelli zu erzielen. Es ist bedauerlich, dass eine langjährige Geschäftsbeziehung derart endet. Wir sind allerdings an einen Punkt gekommen, an dem wir einen Schlussstrich ziehen müssen, auch wenn uns diese Situation jetzt so kurz vor Saisonbeginn vor große logistische Herausforderungen stellt. Aber vereint werden wir das schaffen", sagte MSV-Geschäftsführer Michel Preetz.

Im Zuge der Trennung hat der MSV Duisburg gleich drängende Fragen beantwortet. Etwa die, ob Duisburg nun finanziell ruiniert sei. "Nein. Der MSV hat großartige Partner, die den Verein in den vergangenen Jahren immer wieder unterstützt haben. Gemeinsam mit ihnen werden wir auch diese Situation bewältigen."

Auch Noch-Präsident Ingo Wald hat sich geäußert: "Der Vorstand des Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg war zu jeder Zeit in den Prozess und die Entwicklung eingebunden und trägt die jetzt getroffene Entscheidung gegen unseren langjährigen Ausrüster, ZebraShop-Betreiber und Gesellschafter zu 100 Prozent mit. Einen langjährigen Partner zu verlieren, ist immer schade. Es ist aber unsere Verpflichtung, weiteren Schaden vom Spielverein abzuwenden."

Ein neuer Ausrüster wurde noch nicht vorgestellt. Nach Angaben der Zebras soll das aber zeitnah geschehen.