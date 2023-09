Alemannia Aachen: Ein 26-jähriger Co-Trainer für Heiner Backhaus

Heiner Backhaus, neuer Cheftrainer von Alemannia Aachen, bekommt auch einen neuen Co-Trainer. Am Montag stellte der Regionalligist den Assistenten vor.

Seit wenigen Tagen hat Heiner Backhaus das sportliche Sagen bei Alemannia Aachen. Nach der Verpflichtung des neuen Cheftrainers haben die Kaiserstädter auch dessen neuen Assistenten vorgestellt, einen sehr jungen Mann.

Alemannia Aachen verpflichtete Ilyas Trenz als Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft. Der 26-Jährige wird Cheftrainer Backhaus ab sofort an der Seitenlinie unterstützen.

Trenz war seit 2018 als Co- und Cheftrainer verschiedener Jugendmannschaften der TuS Koblenz verantwortlich. Ab Dezember 2020 bis zuletzt war der B-Lizenzinhaber Co-Trainer des Koblenzer Vereins und hatte seinen entscheidenden Anteil am Wiederaufstieg der TuS in die Regionalliga Südwest.

"Zuallererst möchten wir uns bei TuS Koblenz für den guten und offenen Austausch bedanken. Die Verantwortlichen der TuS haben uns schnell signalisiert, dass sie Ilyas nicht im Wege stehen möchten, wenn er die Chance bekommt, bei der Alemannia den nächsten Schritt zu gehen. Wir gewinnen mit Ilyas ein Trainertalent für uns, das mit seinen Ideen und seiner Einstellung super zu unserer Alemannia passt", erläuterte Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

"Ich kenne Heiner aus der Vergangenheit und habe mich entsprechend gefreut, als der Kontakt zustande kam. Ich bin mir sicher, dass ich der Mannschaft und dem Cheftrainer viel Energie mitgeben kann, aber auch noch viel von Heiner lernen kann. Hier bei Alemannia Aachen bekomme ich die Möglichkeit bei einem großen Verein, etwas zu bewegen. Dafür werde ich alles geben", freut sich Trenz, der als Wunschlösung von Cheftrainer Backhaus zum Tivoli kommt.

Die Alemannia ist miserabel in die Saison gestartet und hat nach sechs Begegnungen gerade einmal sechs Zähler auf dem Konto. Helge Hohl konnte das Ruder nicht herumreißen und wurde frühzeitig entlassen. Nun soll es Backhaus richten. Das Backhaus/Trenz-Debüt gibt es am Samstag im Heimspiel (16. September, 14 Uhr) gegen den SV Rödinghausen.