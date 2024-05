Für die 3. Liga: Alemannia Aachen hat den nächsten Transfer klar gemacht. Diesmal wurde ein Verteidiger verpflichtet.

Nach Stürmer Charlison Benschop vom Noch-Regionalliga-West-Rivalen Wuppertaler SV hat der feststehende Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen den nächsten Transfer veröffentlicht.

Mit Felix Meyer holt die Alemannia einen Stammspieler des Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo an die Krefelder Straße.

Als gebürtiger Leipziger wurde der Abwehrspieler in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet und wechselte schließlich im Sommer 2021 zum BFC Dynamo nach Berlin.

In der Regionalliga Nordost kommt Meyer während seiner drei Spielzeiten für den Hauptstadtklub auf 72 Einsätze, wobei ein Tor und vier Assists – drei davon in dieser Saison – in seiner Vita stehen. 2023/24 lief der 21-Jährige bislang 29 Mal für sein jetziges Team auf, das sich erst spät aus dem Aufstiegsrennen zur dritthöchsten Spielklasse verabschieden musste. Und: 24 Mal lief er unter Aachens Aufstiegstrainer Heiner Backhaus auf als beide noch beim BFC arbeiteten.

Ich habe die Bilder vom Aufstieg aus Aachen gesehen. Da habe ich schon bemerkt, dass die Fans etwas ganz Besonderes sind Felix Meyer

"Felix ist ein U-Spieler, in dem noch ein großes Entwicklungspotenzial steckt. Trotz seiner jungen Jahre war er in der Regionalliga bereits zwei Saisons lang Stammspieler bei einem guten Verein. Wir freuen uns auf einen schnellen Abwehrspieler mit einer guten Perspektive", erklärt Alemannia-Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller den Transfer.

"Ich habe die Bilder vom Aufstieg aus Aachen gesehen. Da habe ich schon bemerkt, dass die Fans etwas ganz Besonderes sind. Ich freue mich auf die gute Stimmung hier auf dem Tivoli und darauf, vor den Fans alles zu geben", sagt Meyer.

Benschop und Meyer sind fix. Ein weiterer Neuer ist offenbar Soufiane El-Faouzi aus der Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Eine Bestätigung blieb der Aachener blieb bislang aber aus. Doch laut der "Aachener Zeitung" kündigte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen bevorstehenden Wechsel bereits auf einer Plattform zur Wohnungssuche an.