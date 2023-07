Regionalliga: Zuschauerrekord zum Start - die Eröffnungsspiele in der Übersicht

In wenigen Tagen geht es in der Regionalliga West wieder los. Zwei Rekorde hat Alemannia Aachen schon in der Tasche.

Am Freitag (28. Juli, 19:30 Uhr) wird der Tivoli beben. Denn dann startet die Regionalliga West in ihre 13. Saison. Seit der Spielzeit 2012/13 gibt es die Aufteilung in fünf Regionalligen.

Und seitdem wurde Alemannia Aachen so oft wie keinem anderen Team die Ehre zuteil, die Spielzeit zu eröffnen. Auch in dieser Saison ist das so. Und es geht gleich mit einem Knaller los. Wenn Aachen sein fünftes Regionalliga-Eröffnungsspiel bestreitet, wird es gleich ein Duell zweier Aufstiegsfavoriten geben, wenn sich der Wuppertaler SV am vollen Tivoli vorstellt.

32.960 Zuschauer passen in das Stadion der Aachener, bis Montag waren bereits 16.110 Karten verkauft. 19.000 Besucher haben sich die Aachener als Ziel gesetzt.

Doch schon die über 16.000 verkauften Tickets bedeuten einen neuen Rekord bei einem Auftaktspiel in der Regionalliga West. Der bisherige stammt aus der Saison 2019/20, als 14.497 Besucher zur Partie Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II (2:1) kamen.

Eröffnungsspiele im Überblick

2012/13: Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen 2:4 - 13.145 Zuschauer

2013/14: Fortuna Köln - Alemannia Aachen 1:3 - 4275 Zuschauer

2014/15: Rot-Weiss Essen - Sportfreunde Lotte 1:1 - 10.260 Zuschauer

2015/16: Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen 0:1 - 5100 Zuschauer

2016/17: Wuppertaler SV - Viktoria Köln 3:3 - 5705 Zuschauer

2017/18: Alemannia Aachen - Mönchengladbach II 1:1 - 9100 Zuschauer

2018/19: SC Wiedenbrück - SC Verl 1:1 - 1915 Zuschauer

2019/20: Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II 2:1 - 14.497 Zuschauer

2020/21: SV Rödinghausen - Preußen Münster 1:1 - 300 Zuschauer

2021/22: SV Lippstadt 08 - SC Wiedenbrück 1:0 - 800 Zuschauer

2022/23: Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen 2:1 - 5280 Zuschauer

2023/24: Alemannia Aachen - Wuppertaler SV

Die Teams eröffneten am häufigsten eine Regionalliga-Spielzeit

Alemannia Aachen (5 Mal)

Rot-Weiss Essen (3 Mal)

WSV, RWO, Wiedenbrück (je 2 Mal)