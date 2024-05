Holstein Kiel 20:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Was für ein Finish im Stadion am Zoo: Der Wuppertaler SV besiegte am Dienstagabend (7. Mai) die U23 von Fortuna Düsseldorf mit der allerletzten Aktion des Spiels.

1136 Zuschauer waren ins Stadion am Zoo gekommen, um die Partie des Wuppertaler SV gegen die Regionalliga-Zweitvertretung des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu beobachten. Und die Fans, die bis zum Schluss blieben, sollten ihr Kommen nicht bereuen. Denn in einer eigentlich torchancenarmen Partie, die eigentlich eine Nullnummer verdient hatte, war Lion Schweers der Spielverderber für die Gäste aus Düsseldorf. Denn statt mit dem schon sicher geglaubten Punkt fuhr die Fortuna-Reserve mit leeren Händen in die NRW-Landeshauptstadt zurück. WSV-Kapitän Lion Schweers köpfte auf Vorlage von Aday Ercan die Rot-Blauen per Kopf mit der letzten Aktion des Spiels zum 1:0-Sieg! Und auf Tabellenplatz zwei in der Tabelle. Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt die Mannschaft von Trainer Ersan Parlatan, der genauso wie sein Gegenüber Jens Langeneke die Gelbe Karte sah, elf Punkte hinter Meister Alemannia Aachen und zwei Zähler vor dem 1. FC Bocholt. Stichwort Bocholt: Am kommenden Wochenende (Samstag, 11. Mai, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für den Wuppertaler SV zum 1. FC Bocholt. Wahrscheinlich das "Endspiel" um die Vize-Meisterschaft. Am 18. Mai (Samstag, 14 Uhr, RS-Liveticker) folgt dass das letzte Spiel der Saison 2023/2024 für den WSV: Dann ist der 1. FC Düren zu Gast im Stadion am Zoo. Die Statistik zum Spiel Wuppertaler SV: Wozniak - Altuntas (46. Schmeling), Schweers, Pytlik, Hanke - Ercan - Bulut (46. Demming) - Terrazzino (63. Peitz), Saric, Hagemann (85. Marceta) - Benschop (70. Beckhoff) Fortuna Düsseldorf II: Eutinger - Nishi, Fünger (67. Adamski), Bodzek, Kim (77. Schröder) - Brechmann (67. Bindemann), Bunk (46. El-Faouzi), Boller, Wagemann - Kalonji (90.+1, Knappe), Majetic Schiedsrichter: Jörn Schäfer Tor: 1:0 Schweers (90.+2) Gelbe Karten: Pytlik, Terrazzino - Bodzek Zuschauer: 1136

Zur Startseite