Nach 15 Jahren: Regionalliga-West-Klub verabschiedet Urgestein

Bei Rot Weiss Ahlen kommt es zu einer speziellen Verabschiedung. Ein Spieler verlässt die Wersestädter nach satten 15 Jahren.

Rene Lindner wird am Samstag sein letztes Heimspiel für Rot Weiss Ahlen absolvieren. Nach 15 Jahren mit bisher 278 Spielen und 23 Toren wird der Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

"Ich bin 29 Jahre alt und habe mein halbes Leben bei diesem Verein verbracht, dass ist die schwerste Endscheidung in meinem Leben, aber aus beruflichen Gründen kann ich das Pensum für die Regionalliga nicht mehr erfüllen", sagt Lindner. Der Job lässt ihm nur noch wenig Zeit für den Fußball. "Ich werde in der nächsten Saison irgendwo unterhalb der Oberliga spielen und somit kürzer treten."

Damit verlässt er mit dem Wersestadion sein zu Hause. "Ich gehe als Spieler, aber ich werde immer als Fan bleiben. Dieser Verein ist so tief in meinem Herzen und wird es immer bleiben. Ich möchte mich bei allen Fans und Menschen bedanken, die mich in den ganzen Jahren begleitet und unterstützt haben. Wir sehen uns bei den Spielen der Mannschaft wieder. Versprochen!"

Kapitän bleibt an Bord - auch Pihl und Marino verlängern

Derweil konnte Rot Weiss Ahlen mit Kapitän Kevin Kahlert verlängern. Auch Mike Pihl und Leonardo Marino haben die neue Verträge unterschrieben. Pihl, der in dieser Saison in 26 Spielen zum Einsatz kam und dabei den Siegtreffer gegen den SC Wiedenbrück erzielen konnte, geht nun schon in die vierte Saison für Ahlen. Dazu spielte er 2012 in der Jugendbundesliga für Rot Weiss.

Mit Leonardo Marino hat ein junger Spieler verlängert. Der beim MSV Duisburg ausgebildete Abwehrspieler wechselte in die U19 von Rot Weiss Ahlen und ist ein weiterer Spieler, der es aus der Jugend in den Regionalligakader geschafft hat. Trainer Andreas Zimmermann schenkte ihm in dieser Saison sechs Mal das Vertrauen.

