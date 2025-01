Der SV Lippstadt hat seinen dritten Neuzugang des Winters vorgestellt. Er hatte den Klub erst zum Anfang der Saison verlassen.

Der SV Lippstadt befindet sich zur Halbzeit der Oberliga Westfalen im gesicherten Mittelfeld. Mit dem direkten Wieder-Aufstieg in die Regionalliga West dürfte der Klub in dieser Spielzeit eher nichts mehr zu tun haben. Auf dem Transfermarkt hält der SVL trotzdem die Füße nicht still.

Zwei Spieler hatte der Klub bereits in diesem Winter vorgestellt. Zum einen waren das Iker Luis Kohl, der zuletzt vereinslos gewesen ist. Daneben holten die Lippstädter noch Abwehrspieler Justus Meier aus Kanada. Und auch der dritte Neuzugang ist ein Mann für die Defensive.

An diesem Sonntag (26. Januar) gab der SV Lippstadt bekannt, dass Fatih Ufuk zum Oberligisten zurückkehren wird. Der Verteidiger stand zuletzt bei den Sportfreunden Lotte in der Regionalliga West unter Vertrag, wo er auch einen großen Teil der Winter-Vorbereitung absolviert hatte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Fatih Ufuk von einer Rückkehr zum SV Lippstadt überzeugen konnten. Fatih wird unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung vom ersten Tag an weiterhelfen“, so Sportdirektor Dirk Brökelmann.

In der laufenden Saison kam er zu 14 Einsätzen in der Regionalliga für Lotte und bereitete dort zwei Tore vor. Erst zu dieser Saison war er aus Lippstadt nach Lotte gewechselt. Zuvor war er für den VfV Hildesheim aktiv, nachdem er die Jugendmannschaften des SC Paderborn 07 durchlaufen hatte.

„Ich bin sehr glücklich, wieder ein Teil des Teams zu sein. Ich bin bereit und freue mich, die Herausforderung gemeinsam mit dem Team anzugehen“, erklärte Ufuk gegenüber den Lippstädter Vereinsmedien.

Er soll ohne große Eingewöhnungszeit gleich wieder für den SVL auf dem Platz stehen. Am kommenden Wochenende könnte er so beim TuS Ennepetal sein Debüt in der Oberliga Westfalen für die Mannschaft von Trainer Felix Bechthold geben (2. Februar, 15.30 Uhr).