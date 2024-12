Mit 19 zog es ihn in die weite Welt, jetzt kehrt Justus Meier nach abgeschlossenem Studium und drei Jahren im College-Team der Simon Fraser University in seine Heimat zurück.

Fast 8.000 Kilometer und neun ganze neun Stunden Zeitunterschied trennten Justus Meier in den letzten Jahren von seiner Heimat Ostwestfalen-Lippe. Denn den 22-Jährigen verschlug es 2021 ins Ausland, genauer gesagt nach Vancouver in Kanada, wo er durch ein Sportstipendium Fußball und sein Psychologie-Studium vereinen konnte.

Denn das sei in Deutschland nicht so gut möglich, bemängelte Meier damals. Dem Westfalen-Blatt sagte er: "In Deutschland sind Studium und höherklassiger Fußball nur schwer zu verbinden, und nur auf die Karte Fußball wollte ich auch nicht setzen." Also verließ er Deutschland und seinen damaligen Klub SV Lippstadt und schloss sich der College-Mannschaft der Simon Fraser University an, wo er zum Stammspieler und Kapitän avancierte.

Jetzt hat er das Studium beendet - und damit auch seine Zeit in Kanada. Der 22-Jährige kehrt nun nach drei Jahren zurück in seine Heimat und zu seinem Ex-Klub SV Lippstadt 08. Schon damals gehörte Meier, seines Zeichens noch A-Jugend-Spieler bei Lippstadt, fest zum Kader der damaligen Regionalliga-Mannschaft.

Entsprechend groß ist die Freude bei Dirk Brökelmann, dem Sportlichen Leiter des SV Lippstadt: "Wir freuen uns sehr, dass sich Justus nach seiner Rückkehr für den SV Lippstadt 08 entschieden hat. Er ist in den letzten Jahren sowohl sportlich, als auch menschlich enorm gereift und wird uns sehr guttun. Justus wird uns mit seiner Flexibilität in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld direkt weiterhelfen."

Auch Meier, der in seiner Jugend beim SC Paderborn ausgebildet wurde, freut sich auf seine Rückkehr zum SVL, der derzeit im Mittelfeld der Oberliga Westfalen rangiert. "Ich freue mich sehr, dass es mit der Rückkehr zum SV geklappt hat. Wir haben in meiner Studienzeit nie den Kontakt verloren", sagt der Defensivmann.

Nicht nur Lippstadt sei an ihm interessiert gewesen. Meier: "Es gab einige Möglichkeiten, aber für mich war klar, dass ich mithelfen möchte beim SV in der nächsten Zeit etwas aufzubauen." Daher unterschrieb er nun einen Vertrag über eineinhalb Jahre, der unabhängig von der Ligazugehörigkeit gültig ist.