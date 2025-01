Trainer-Rücktritt in der Oberliga Niederrhein: Der Mülheimer FC muss sich wenige Wochen vor dem Start in die Rückrunde einen neuen Chefcoach suchen.

Am 9. Februar (Sonntag, 15.45 Uhr) empfängt der Mülheimer FC 97 den 1. FC Monheim zum Rückrundenstart der Oberliga Niederrhein. Dann wird auch ein neuer Coach an der MFC-Seitenlinie stehen.

Denn in der vergangenen Woche erklärte Ahmet Inal seinen Rücktritt - via Facebook.

"Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um euch mitzuteilen, dass ich ab sofort nicht mehr Trainer der 1. Mannschaft des Mülheimer FC bin. Die Entscheidung habe ich nach intensiven Überlegungen am Dienstag schon getroffen und dem Vorstand auch mitgeteilt. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich sowohl die Mannschaft und den Staff als auch den Verein in den vergangenen zwei Jahren sehr in Herz geschlossen habe", schrieb der 43-Jährige auf seinem FB-Account.

Inal, der am 1. Januar 2023 in Mülheim übernahm, im November 2023 dann ausschied und im Februar 2024 zurückkehrte, meinte weiter: "Es war eine unglaubliche Zeit voller intensiver Momente und ich werde sie immer in bester Erinnerung behalten. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste - sowohl auf als auch neben dem Platz."

Wie RevierSport erfuhr, ist auch Muharem Dzudzevic als Sportdirektor beim MFC zurückgetreten. Er hatte sein Amt erst im November 2024 angetreten und verfolgte große (Regionalliga-) Pläne - RevierSport berichtete

Ömer Özmen betreute die Mannschaft bei der jüngsten 0:1-Testspiel-Niederlage gegen den Gelsenkirchener Bezirksligsten Sportfreunde Bulmke. Wer neuer Cheftrainer an der Saarner Straße wird, steht noch nicht fest. Ein Kandidat ist Thomas Cvetkovic, der ursprünglich unter Inal Co-Trainer werden sollte.

So oder so: Der Inal-Nachfolger übernimmt keine einfache Aufgabe. Die Mülheimer liegen nach 18 von 34 Begegnungen einen Punkt über dem Strich und spielten eigentlich schon in der Hinrunde am Limit. Inal war es, der aus der Mannschaft alles herausholte, ihm vertraute das Team - und nun ist der beliebte Trainer des Mülheimer FC 97 zurückgetreten.

Wohin sein zukünftiger Weg führen wird, weiß der Ex-Profi noch nicht. Am Montag (20. Januar) meinte Inal gegenüber RevierSport: "Es gibt einige Anfragen - sowohl als Co-Trainer in der Regionalliga als auch Chefcoach in der Oberliga. Mal schauen, was sich für mich ergibt."