Nach drei sieglosen Spielen in Serie konnte der Mülheimer FC 97 wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Und das alles vor den Augen des neuen Sportchefs, der große Pläne hat.

3:2 gegen den VfB Hilden! Ein starker Auftritt der Mannschaft von Trainer Ahmet Inal sorgte am vergangenen Sonntag dafür, dass der Mülheimer FC 97 wieder drei Punkte über dem Strich steht.

Die gute Leistung sah auch der neue Sportchef. Muharem Dzudzevic hat nämlich seit wenigen Tagen das sportliche Sagen beim MFC. Bislang war Dzudzevic, der Geschäftsführer des Unternehmens E.H.G Hochbau GmbH ist, als Sponsor des Mülheimer Oberligisten in Erscheinung getreten. Jetzt hat der 37-jährige Geschäftsmann auch das Sportchef-Amt beim MFC übernommen.

RevierSport hat mit dem ehrgeizigen Dzudzevic gesprochen.

Muharem Dzudzevic über...

... seine neue Position als Sportlicher Leiter: "Zunächst möchte ich mich von Herzen beim gesamten Vorstand, allen Vereinsmitgliedern und unseren treuen Fans bedanken. Das Vertrauen, das Sie mir mit der Ernennung zum Sportdirektor entgegengebracht haben, bedeutet mir unglaublich viel. Als die Möglichkeit aufkam, diese Rolle zu übernehmen, musste ich keine Sekunde überlegen und habe sofort zugesagt. Es ist eine große Ehre, diesen Weg gemeinsam mit dem Verein zu gehen und etwas Besonderes aufzubauen."

... die Mannschaft: "Gegen Hilden habe ich gefühlt elf neue Spieler auf dem Platz gesehen. Es war anders als in den Wochen zuvor. So muss das auch weitergehen. Ich habe der Mannschaft bei meiner Vorstellung unter der Woche auch eine klare Ansage gemacht. Sie weiß, welche Pläne ich hier verfolge. Um diese zu realisieren, brauchen wir Spieler, die voll mitziehen und die uns sportlich sowie menschlich weiterhelfen. Es geht auch darum, den Ruf des Vereins aufzupolieren. Da will ich keine Rudelbildungen und sinnlose Diskussionen auf den Rasen sehen. In Spiel eins gegen Hilden hat das schon einmal sehr gut funktioniert. Wir werden das Team im Winter mit bis zu fünf Jungs verstärken, so dass wir den Klassenerhalt schaffen und dann im Sommer 2025 angreifen."

Auf Strecke ist die Regionalliga das Ziel. Ich halte die Oberliga Niederrhein, bei allem Respekt für die Gegner, für nicht allzu stark. Jedes Jahr spielen drei bis vier Mannschaften um den Aufstieg. Zeitnah wollen wir auch zu diesem Feld gehören. Muharem Dzudzevic, neuer Sportchef des MFC 97

... Trainer Ahmet Inal: "Ahmet leistet hier hervorragende Arbeit, die wir zu schätzen wissen. Bis dato war es so, dass er sich nicht gänzlich entfalten konnte, weil immer irgendwelche Leute mitreden wollten. Das hat ab sofort ein Ende. Für den Sport sind nur der Trainer und der Sportdirektor zuständig. Wir werden eng und vertraulich miteinander arbeiten."

... seine Ziele mit dem MFC: "Die Aufgabe, dem Verein ein stabiles Fundament zu geben und den Zusammenhalt in der Mannschaft zu stärken, erfüllt mich mit Freude und Motivation. Unser erstes Ziel in dieser Saison ist es, den Klassenerhalt in der Oberliga sicherzustellen – darauf richten wir all unsere Energie. Im Anschluss wollen wir uns dauerhaft in der Liga etablieren und gemeinsam stetig wachsen. Auf Strecke ist die Regionalliga das Ziel. Ich halte die Oberliga Niederrhein, bei allem Respekt für die Gegner, für nicht allzu stark. Jedes Jahr spielen drei bis vier Mannschaften um den Aufstieg. Zeitnah wollen wir auch zu diesem Feld gehören. Ich freue mich darauf, als Sportdirektor junge Talente zu fördern, eine durchdachte Kaderplanung umzusetzen und eine starke Teamkultur zu entwickeln, in der sich jeder Spieler auf und neben dem Platz entfalten kann."

... über seine Firma und seine Projekte über den Fußball hinaus: "Neben meiner beruflichen Tätigkeit ist es mir ein Herzensanliegen, mit meinem Team in der Firma verschiedene soziale Projekte zu unterstützen – dazu gehören Tierschutzorganisationen, Tierheime und andere Vereine, die wir mit Leidenschaft als Sponsoren begleiten. Diese Werte teilen wir als Familie, und die neue Rolle hier im Verein ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein. Meine Kinder, die selbst begeistert Fußball spielen, fiebern diesem neuen Kapitel mit mir entgegen und sind stolz darauf, dass ihr Vater die Chance hat, in der Oberliga etwas zu bewegen. Für uns alle ist das mehr als eine berufliche Aufgabe – es ist ein Traum, der wahr geworden ist, und ich freue mich darauf, diesen Weg voller Engagement zu gehen."