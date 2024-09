Nach drei Pleiten zum Auftakt folgte für Oberliga Westfalen-Aufsteiger Concordia Wiemelhausen der erste Saisonsieg. Coach Carsten Droll spricht über den Start und das anstehende Kellerduell.

Nach dem Aufstieg aus der Westfalenliga 2 muss sich Concordia Wiemelhausen in der neuen Spielzeit in der Oberliga Westfalen behaupten. Wobei: Wiemelhausen hat keinen Druck, viele Beobachter denken, dass die Concordia der erste Abstiegskandidat ist.

Zum Auftakt gab es für die Mannschaft von Trainer Carsten Droll gegen Gievenbeck, die U23 des VfL Bochum und den SV Lippstadt daher auch zum Teil deutliche Niederlagen. Jetzt, am Sonntag, folgte endlich der erste Saisonsieg gegen Rot Weiss Ahlen. Und was für einer - 5:3 hieß es nach 90 Minuten. Spätestens nach diesem Erfolg zeigt sich Droll zufrieden mit dem Saisonstart.

Er betont: „Nach dem ersten Saisonsieg schätzen wir den Saisonstart generell als durchweg positiv ein. Wir fühlen uns jetzt endlich in der Liga angekommen und haben natürlich Bock auf mehr.“

Der Fakt, dass die drei Niederlagen zum Auftakt gegen Teams aus den Top Fünf kamen, ändert für Droll nichts. Er analysiert die Niederlagen zum Auftakt: „Unser Ziel muss es sein, dass wir gegen jedes Team in der Liga punkten können. In den ersten drei Partien waren wir nicht aggressiv genug. Wenn wir unser Spiel spielen und körperbetonter sowie aggressiver in den Zweikämpfen sind, können wir gegen jede Mannschaft punkten.“

Der 50-Jährige stellt allerdings auch klar, wie wichtig dieser Befreiungsschlag gegen Rot Weiss Ahlen war: „Wir wissen jetzt, dass unser Spiel funktioniert. Das Selbstvertrauen, das die Jungs sammeln konnten, hilft natürlich enorm weiter. In Euphorie verfallen wir allerdings nicht aufgrund des Sieges. Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen, das wissen die Jungs auch. Sie waren wie immer sehr konzentriert, denn sie, genauso wie ich, wissen, dass wir weiter Punkte sammeln müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Die nächste Chance, wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln, hat das Team am kommenden Sonntag. Dort ist Concordia Wiemelhausen ab 15 Uhr beim TuS Bövinghausen zu Gast – ein echtes Abstiegsduell. Der TuS Bövinghausen steht nach vier Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und ist somit mächtig unter Zugzwang.

Droll erwartet ein spannende Partie: „Es wird auf jeden Fall eine enge Begegnung auf Augenhöhe. Wir blicken gar nicht so viel auf den Gegner, sondern fokussieren uns auf uns. Es wird ein schweres Spiel, aber wenn wir unsere Leistung abrufen und aggressiv genug in den Zweikämpfen sind, werden wir auch in Bövinghausen punkten.“

Während Concordia Wiemelhausen mit bereits zehn geschossenen Toren mit Abstand die torgefährlichste Mannschaft des unteren Tabellenfeldes ist, scheinen die Abläufe in der Defensive bislang noch nicht zu stimmen. Wiemelhausen hat in den vier Partien bereits 18 Gegentore kassiert und damit die schlechteste Defensive der Liga. Für Droll allerdings kein Grund, alles umzuschmeißen.

Er erklärt: „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass in der Oberliga alle Fehler eiskalt ausgenutzt werden. Wir werden weiterhin an der Defensive arbeiten und Woche für Woche unsere Fehler besprechen und analysieren.“