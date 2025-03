Die SG Wattenscheid 09 hat die Pflichtaufgabe Concordia Wiemelhausen souverän mit 4:0 gemeistert. Es gibt ein klares Ziel im Saison-Endspurt.

Derby-Doppelpack an der Berliner Straße: Innerhalb von vier Tagen empfängt die SG Wattenscheid 09 den Stadtrivalen Concordia Wiemelhausen gleich zweimal.

Bevor am Dienstag (1. April, 20 Uhr) das Kreispokalspiel steigt, bekam es die SGW erst einmal in der Oberliga Westfalen mit dem Bochumer Aufsteiger zu tun. In einem Duell mit klarer Rollenverteilung lautete der Endstand in Spiel eins von zwei schließlich 4:0 (2:0) für Schwarz-Weiß.

„Für mich ist es ein Kopfspiel gewesen. Obwohl sie abgeschlagen sind, haben wir Wiemelhausen nicht auf die leichte Schulter genommen. Wir mussten alles in die Waagschale werfen“, resümierte Wattenscheids Cheftrainer Christopher Pache nach Abpfiff. Seine Elf dominierte die Partie und den Gegner über weite Strecken, nur Wiemelhausen-Keeper Thorben Schmidt verhinderte mit teils überragenden Reflexen auf der Linie eine noch höhere Pleite.

Für die SGW netzten in der ersten Halbzeit Top-Torjäger Robert Nnaji (5.) und Deniz Duran (37.). Nach dem Seitenwechsel schnürte Nnaji dann seinen Doppelpack (55.), Mannschaftskapitän Nico Buckmaier schraubte das Ergebnis mit einer Solo-Show im gegnerischen Sechzehner letztendlich in die Höhe (89.). Zwischenzeitlich zitterte sogar noch zweimal das Aluminium bei den Gästen. Somit war der 4:0-Endstand für „Nullneun“ hochverdient.

So sah es auch Wiemelhausen-Coach Hamza El Hamdi: „Die Wattenscheider haben ihre Qualität, vor allem in der Offensive, auf den Platz gebracht. Meine Spieler haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versucht und getan. Trotzdem hat es nicht ausgereicht in dieser Situation mit einer langen Verletztenliste. Somit haben wir verdient verloren.“

Erneut ließ die SGW auch defensiv nahezu nichts anbrennen und blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Das gelang in dieser Spielzeit zuvor noch noch nicht. Hauptsächlich ein Verdienst der inzwischen eingespielten Viererkette – und das, obwohl Stammkraft Tim Kaminski derzeit aufgrund einer Bänderverletzung pausieren muss. „Unsere Defense-Line ist brutal gefestigt, lässt wenig Gegentore zu, frisst alles auf“, lobte Coach Pache.

Nach den drei Punkten aus dem einseitigen Derby rangiert der Traditionsklub erstmals seit dem 10. Spieltag wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz (Neunter). „Ein Sieg, der unfassbar wichtig war. Wir kommen Richtung Mittelfeld. Da wollen wir hin“, freute sich Pache. Der 37-Jährige und sein Team haben klare Vorstellungen von der Restsaison: „Das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Die Jungs arbeiten hart daran, haben Bock und die Gier, da noch hinzukommen.“

Den nächsten Schritt im der Liga kann die SGW am 6. April (15 Uhr) gehen, wenn das Auswärtsspiel beim SV Schermbeck ansteht. Concordia Wiemelhausen empfängt zeitgleich den ASC 09 Dortmund.

So haben sie gespielt:

SG Wattenscheid 09: Mroß - Seltana, Kacmaz, Gabriel, Sarli (72. Pasche) - Tunga (61. Yesilova), Sindermann (61. Renke) - Duran (61. El Mansoury), Firat (61. Lewicki), Buckmaier - Nnaji

Concordia Wiemelhausen: Schmidt - Nkam, Stang, Delmoni - Müller (67. Zippel), Öztürk, Hauswerth, Post (72. Ruppert), Park (78. Kellner) - Gumpert (80. Habelok), Uzunbas (67. Wasserloos)

Schiedsrichter: Sven Wensing

Tore: 1:0 Nnaji (5.), 2:0 Duran (37.), 3:0 Nnaji (55.), 4:0 Buckmaier (89.)

Zuschauer: 545