Ein Punkt aus fünf Spielen: Der Trainer des SV Schermbeck zog die Reißleine und gab seinen Rücktritt bekannt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Nach dem 1:2 gegen den SV Lippstadt hatte Sleiman Salha genug gesehen. Die vierte Niederlage im fünften Spiel hatte dem Coach des SV Schermbeck so zugesetzt, dass dieser nach vier Jahren seinen Rücktritt erklärte.

"Sleiman ist durch. Das hängt nicht nur mit dem Fußball zusammen, sondern er hat auch eine Familie mit kleinen Kindern. Er steht auch als Geschäftsführer einer Immobilienfirma sehr unter Stress. Er sagte, er sei nicht mehr in der Lage, 100 Prozent zu geben. Wir haben immer zu ihm gehalten, auch als es nicht lief. Er hing und hängt auch immer noch am SV Schermbeck. Ich war selber etwas überrascht, habe in den letzten Wochen aber auch gemerkt, dass er am Limit ist", erklärte Günther Beck, Vorsitzender des SV Schermbeck, in der "Dorstener Zeitung".

Am Montag (9. September) griff RevierSport zum Hörer und konfrontierte Markus Falkenstein mit dem Saisonstart und der Trainersuche.

Dieser sagte zu dem einen Punkt aus fünf Begegnungen: "Das ist natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aktuell ist es wie so oft im Leben: Wenn es nicht läuft, dann kommt einfach alles zusammen. Wir müssen uns aus diesem Loch gemeinsam herausziehen."

Ich äußere mich zu keinen Namen. Aber ich kann verraten, dass sich wirklich viele Trainer bei uns gemeldet haben. Das zeigt auch mal wieder, dass der SV Schermbeck eine attraktive Adresse in der Oberliga ist Markus Falkenstein

In den nächsten Tagen dann auch wohl mit einem neuen Trainer. Falkenstein verrät: "Wir haben am Mittwoch eine interne Sitzung. Bis dahin wollen wir mit allen Kandidaten gesprochen haben und dann auch eine Entscheidung treffen. Bis Ende der Woche wird das der Fall sein."

Nach RevierSport-Informationen gibt es einige Kandidaten auf den Job in Schermbeck. Unter anderem soll Engin Yavuzaslan, zuletzt Trainer in Wattenscheid und Vreden, ein heißer Anwärter sein. Falkenstein: "Ich äußere mich zu keinen Namen. Aber ich kann verraten, dass sich wirklich viele Trainer bei uns gemeldet haben. Das zeigt auch mal wieder, dass der SV Schermbeck eine attraktive Adresse in der Oberliga ist."