Der 2. Spieltag in der Oberliga Westfalen ist beendet. Es gab viele Tore, erste Siege und stellenweise hochklassigen Fußball.

Die Oberliga Westfalen geizte auch am 2. Spieltag nicht mit Toren. Kein einziges Spiel ging torlos zu Ende. Zwischen Kantersiegen und knappen 1:0-Erfolgen bot die Frühphase der Saison wieder einiges.

Sehr zum Leidwesen von Aufsteiger Concordia Wiemelhausen. Nachdem die Bochumer eine Woche länger auf ihre Premiere in der Oberliga warten mussten, liefen sie nun beim 1. FC Gievenbeck zum ersten Mal in der Fünftklassigkeit auf. Der Start misslang. Das Team von Trainer Carsten Droll verlor mit 2:5 (0:3).

Gievenbeck ist somit neben den Sportfreunden Siegen das einzige Team mit bislang zwei Siegen aus zwei Spielen. Die Siegener setzten sich in einem hochklassigen Oberliga-Spiel bei Absteiger Rot Weiss Ahlen durch. In der ersten Halbzeit verspielten die Sportfreunde noch eine 2:0-Führung. Das 2:2 zur Pause war gerechtfertigt. In den zweiten 45 Minuten gelangen den Siegenern aber wiederum zwei Treffer. Durch das 4:2 stehen sie in der Tabelle nun auf Platz zwei hinter Gievenbeck.

Die SpVgg Erkenschwick zeigte sich ebenfalls in Torlaune. Die Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller schlug den SC Verl II mit 5:0 (2:0). Dabei hatte die Verler Zweitvertretung erst am 1. Spieltag mit einem 7:0 gegen Preußen Münster II für Aufsehen gesorgt. An diesem Sonntag gab es gegen Erkenschwick aber nichts zu holen. Besonders Moritz Isensee war bestens aufgelegt. Er erzielte einen Dreierpack.

Noch ein wenig mit Stottern verläuft der Saisonstart des ASC 09 Dortmund. Obwohl die Aplerbecker zweimal bei Victoria Clarholz in Führung gingen, reichte es nicht für den zweiten Sieg in Folge. Beide Male konnte die Victoria noch ausgleichen.

Die Freude zeigte sich auf einem anderen Platz. Der VfL Bochum II konnte den ersten Sieg in dieser Saison einfahren. Die Spieler von Heiko Butscher setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Vreden durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Benjamin Dreca (72.).

Und auch bei der SG Wattenscheid 09 durfte gejubelt werden. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Victoria Clarholz gewann der SGW nun bei der SG Finnentrop/Bamenohl. Robert Nnaji (18.) und Nico Buckmaier (32.) per Elfmeter besorgten die 2:0-Pausenführung. Der Anschlusstreffer von Erik Dier (49.) blieb nicht ohne Antwort. Nachdem Finnentrops Eren Albayrak Gelb-Rot gesehen hatte, erhöhte Emre Yesilova auf 3:1 (83.). Fynn Broos setzte noch den Schlusspunkt (90.+1).

Der Spieltag in der Übersicht 1. FC Gievenbeck - Concordia Wiemelhausen 5:2 (3:0) Victoria Clarholz - ASC 09 Dortmund 2:2 (1:1) Rot Weiss Ahlen - Sportfreunde Siegen 2:4 (2:2) SV Lippstadt - TuS Ennepetal 1:0 (1:0) VfL Bochum II - SpVgg Vreden 1:0 (0:0) SpVgg Erkenschwick - SC Verl II 5:0 (2:0) SG Finnentrop/Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 (0:2) TuS Bövinghausen - Eintracht Rheine 0:1 (0:0) Westfalia Rhynern - SV Schermbeck 3:0 (2:0) Spielfrei: SC Preußen Münster II

Den Spieltag rundete das 1:0 (1:0) des SV Lippstadt gegen den TuS Ennepetal ab.

Westfalia Rhynern und der SV Schermbeck hatten den Spieltag schon am Freitag eröffnet. Die Gastgeber konnten sich mit 3:0 durchsetzen und feierten so den ersten Saisonsieg. Connor McLeod glänzte in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack, ehe Mazlum Bulut (46.) den Endstand erzielte. Allerdings beendete er das Spiel vorzeitig. Er sah in der 57. Minute Gelb-Rot.

Der TuS Bövinghausen musste am Samstag seine zweite Saison-Niederlage hinnehmen. Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte unterlagen die Dortmunder Eintracht Rheine mit 0:1.