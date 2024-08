Fehlstart für TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen: Nach dem 0:2 im Derby gegen ASC 09 Dortmund folgte eine bittere 0:1-Niederlage gegen Eintracht Rheine.

Colin van den Berg war der viel umjubelte Spieler auf Seiten des FC Eintracht Rheine. Was war passiert? Van den Berg schoss am Samstagabend im Auswärtsspiel beim TuS Bövinghausen das Siegtor - in der dritten Minute der Nachspielzeit und per Elfmeter.

Das brachte die Bövinghausen-Spieler und Verantwortlichen auf die Palme. Denn laut TuS-Boss Ajan Dzaferoski war das Foulspiel nie und nimmer für einen Elfmeter würdig.

"Der Schiri hat uns verpfiffen. Ich weiß nicht, was sich der Verband auch bei dieser Ansetzung gedacht hat. Der Schiri hat Rache für seine Schwester genommen. Unglaublich! Mit dem Wissen der 95. Minute wären wir lieber gar nicht angetreten. Wir konnten das Spiel mit diesem vermeintlichen Unparteiischen gar nicht gewinnen", polterte Dzaferoski auch am Tag danach gegenüber RevierSport.

Bitte? Schiri hat Rache für seine Schwester genommen? RevierSport klärt auf. Der Name des Referees, über den wir hier sprechen, ist Lars Bramkamp. Und, ja: Er hat eine Schwester namens Lea Bramkamp.

Der Zusammenhang zwischen Bövinghausen und Lea Bramkamp datiert aus dem September 2023 - RevierSport berichtete. Bövinghausen unterlag der Spielvereinigung Erkenschwick mit 0:3. Der damalige TuS-Coach Christian Knappmann fühlte sich, ähnlich wie nun Dzaferoski von Lars Bramkamp, von Schiedsrichterin Lea Bramkamp verpfiffen.

"Das kleine Mädchen hatte nicht ihren besten Tag. Das kann passieren, aber leider hatte diese Leistung das Ergebnis maßgeblich beeinflusst", sagte Knappmann. Und auch Dzaferoski war schon vor einem Jahr außer sich: "Die Leistung der Schiedsrichter war auf dem Niveau der Kreisliga C. Für eine Oberliga war das einfach beschämend. Die Verantwortlichen sollten sich mal Gedanken machen, ein Video der Partie ansehen und nachdenken, ob das wirklich so weitergehen kann."

"Und, was schreibt er in den Spielbericht rein? Ich hätte gesagt, dass er genauso scheiße wie seine Schwester sei. Aber das habe ich niemals gesagt. Ich habe nur die Schiedsrichterleistungen der beiden Geschwister auf ein und dasselbe schlechte Niveau gestellt." Ajan Dzaferoski

Und nun folgte laut Dzaferoski die Rache des Bruders für die Schwester. Und die Geschichte geht weiter. Dzaferoski stellte Lars Bramkamp nach dem Elfmeterpfiff in der 93. Minute zur Rede und sagte nach eigener Aussage in Richtung des Schiedsrichters: "Du pfeifst genauso scheiße wie deine Schwester." Dzaferoski war am Sonntag (18. August) gegenüber RevierSport verärgert und schüttelte mit dem Kopf: "Und, was schreibt er in den Spielbericht rein? Ich hätte gesagt, dass er genauso scheiße wie seine Schwester sei. Aber das habe ich niemals gesagt. Ich habe nur die Schiedsrichterleistungen der beiden Geschwister auf ein und dasselbe schlechte Niveau gestellt."

Der TuS Bövinghausen hat Abwehrspieler Özdemir Özgür verpflichtet. Er kommt auf immerhin 27 Drittliga-Einsätze. Zuletzt war der 29-Jährige in der Türkei tätig. Ajan Dzaferoski: "Ich hoffe, dass er bis zum nächsten Spiel in Siegen spielberechtigt ist."

Der Samstag war für Bövinghausen ein Tag zum Vergessen. Neben dem Spiel verlor der TuS auch Torwart Daniel Szczepankiewicz (Rückenverletzung). Für ihn musste Hayrullah Alici in den letzten Minuten, inklusive des Elfmeters, das Bövinghauser Tor hüten. Zudem sah auch Kian Licina (77.) Gelb-Rot. Dzaferoski: "Das war kein Elfmeter und auch kein Platzverweis. Nochmal: Mit dieser Schiedsrichter-Ansetzung wären wir lieber in der Kabine geblieben und hätten Rheine die Punkte geschenkt!"