Oberliga: Nach Bövinghausen-Kritik an Schiedsrichterin - FLVW meldet sich zu Wort

Nach dem 0:3 des TuS Bövinghausen gegen die Spielvereinigung Erkenschwick geriet die Schiedsrichterin in den Fokus. Die Kritik will der FLVW so nicht stehen lassen.

Der Oberligist TuS Bövinghausen übte nach der 0:3-Niederlage gegen die SpVgg Erkenschwick harte Kritik am Schiedsrichter-Team. Der Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss (VSA) des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) will die Äußerungen von TuS-Trainer Christian Knappmann und TuS-Präsident Ajan Dzaferoski - RevierSport berichtete - nicht so hinnehmen und stellt sich hinter seine Referees. "Mit Verwunderung haben wir die Kommentare aus Bövinghausen zur Kenntnis genommen", sagt der VSA-Vorsitzende Marcel Neuer, Bruder von Nationaltorwart Manuel Neuer, gegenüber RevierSport. Neuer weiter: "Man kann unzufrieden mit dem Gesamtauftreten eines Schiedsrichters oder einer Schiedsrichterin sein und darf auch zu einzelnen Entscheidungen eine andere Meinung haben. Wir wünschen uns aber immer einen respektvollen Umgang mit den Aktiven. Sowohl das Verhalten vor Ort als auch die Aussagen nach der Partie haben in diesem Fall nichts mit sachlicher Kritik zu tun, sondern überschreiten eine Grenze. Und das verurteilen wir aufs Schärfste." Dass Schiedsrichterin Lea Bramkamp vom TuS-Trainer Knappmann gegenüber RevierSport unter anderem als "kleines Mädchen" bezeichnet wurde, sei nicht zu tolerieren. Ebenso der Kommentar des Vereinspräsidenten Dzaferoski, die Leistung sei "auf dem Niveau der Kreisliga C" gewesen. Sowohl das Verhalten vor Ort als auch die Aussagen nach der Partie haben in diesem Fall nichts mit sachlicher Kritik zu tun, sondern überschreiten eine Grenze. Und das verurteilen wir aufs Schärfste. Marcel Neuer "Bei allem Frust über eine Niederlage, sollte sich ein Verein vielleicht auch über die Leistung der eigenen Mannschaft ärgern, als die Schuld bei den Unparteiischen zu suchen", betont Neuer. "Gerne können die Verantwortlichen auch den direkten Austausch mit uns suchen, anstatt die Schiedsrichterin öffentlich so anzugehen." Der VSA erwartet zukünftig mehr Konstruktivität und hofft grundsätzlich auf die Vernunft aller Vereine in Interviews – gerade vor dem Hintergrund des vom DFB ausgerufenen "Jahr der Schiris".

