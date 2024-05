Beim Essener Fußball-Landesligisten SG Schönebeck gibt es eine Veränderung in der sportlichen Führung.

Die SG Schönebeck spielt eine tolle Rückrunde, hat den Landesliga-Klassenerhalt geschafft und sich in der Rückrundentabelle gar auf Platz vier vorgearbeitet. Obwohl es so gut an der Ardelhütte läuft, wird es zur neuen Saison eine Veränderung geben. Das teilte der Klub nun offiziell mit.

"Nach einem Jahr guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit endet leider die gemeinsame Zeit als Doppelspitze in der sportlichen Leitung. Sven Tappeser hört zum Saisonende auf", heißt es in einer Pressemitteilung.

Tappeser, einst Spieler von Rot-Weiss Essen II, sagt zu seiner Entscheidung: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden mein Amt als Sportlicher Leiter zur Verfügung zu stellen. Es war eine sehr erfolgreiche, aber auch intensive Zeit. Ich musste leider feststellen, dass die Vereinbarkeit zwischen Familie und der Funktion des sportlichen Leiters in der Form nicht darstellbar ist."

Sein Pendant Kurt Nauroschat findet nur lobende Worte für den Scheidenden: "Danke 'Tappe', es war mir eine Freude mit Dir zusammen diese Aufgabe zu erfüllen. Es war eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die von gegenseitigem Respekt erfüllt war. Gekrönt vom nunmehr feststehenden Klassenerhalt der Ersten kannst Du Dich wieder mehr der Familie zuwenden."

Nauroschat bleibt dem Verein als Sportlicher Leiter erhalten. Damit ist für Kontinuität in der sportlichen Leitung gesorgt. Vorstandschef Martin Sprenger wird ihn übergangsweise unterstützen, bis ein neuer Mann für den Bereich gefunden ist.

Landesliga: 10:0-Gala der SG Schönebeck

Am vergangenen Wochenende fuhr die SG Schönebeck ihren höchsten Saisonsieg ein. Mit einem 0:10 im Gepäck schickte die SGS Absteiger FSV Duisburg zurück Richtung Warbruckstraße. Nabil El-Hany trug sich gleich viermal in die Torschützenliste ein.

SGS-Trainer Olaf Rehmann war natürlich zufrieden: "Die zweite Hälfte war deutlich besser als die erste. Insgesamt war es aber eine konzentrierte und gute Leistung meiner Mannschaft." Damit rückten die Schönebecker, die den Klassenerhalt sicher haben, in der Rückrundentabelle auf Rang vier.