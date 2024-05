Seite: 1 von 1

Als gebürtiger Gelsenkirchener schaffte Ahmet Kutucu den Sprung aus der Knappenschmiede zu den Profis des FC Schalke 04. Nach zehn Torbeteiligungen in 52 Partien (sechs Tore, vier Vorlagen) war im Winter 2021 allerdings Schluss.

Erst wurde Kutucu in die Niederlande zu Heracles Almelo verliehen (15 Spiele, zwei Vorlagen), dann folgte der Wechsel in die erste türkische Liga zu Basaksehir. Für den Klub aus Istanbul sammelte der Stürmer jedoch nur vier Spiele (ein Tor). Eine zwischenzeitliche Leihe zum SV Sandhausen brachte immerhin 34 Einsätze (vier Tore, eine Vorlage).

Seit dem vergangenen Sommer scheint Kutucu aber nun seine sportliche Heimat gefunden zu haben. Der mittlerweile 24-Jährige hat die Saison seines Lebens hinter sich - wenngleich er mit Verletzungspech zu kämpfen hatte.

Im Sommer 2023 wechselte der Angreifer zum Zweitligisten Eyüpspor, wo er sofort einschlug. Trainiert von der türkischen Legende Arda Turan (100 Länderspiele, zweimal spanischer und einmal türkischer Meister sowie Gewinner der Europa League) hatte Kutucu von Saisonbeginn an einen Stammplatz inne - und wusste diesen mit zahlreichen Toren zurückzuzahlen.

Der Gelsenkirchener erwischte eine überragende Rückrunde in der ihm zwölf Treffer in 17 Einsätzen gelangen. In der zweiten Saisonhälfte kam er aufgrund von Verletzungen nur noch viermal zum Einsatz - doch auch in diesen vier Partien steuerte er noch zwei Treffer bei.

Auch ohne Kutucu machten seine Teamkollegen dann am vergangenen Wochenende alles klar. Mit einem 4:0 bei Erzurumspor FK tütete Eyüpspor die Meisterschaft in der zweiten türkischen Liga und den erstmaligen Aufstieg in die Süper Lig ein.

"Meisterschaftsziel im ersten Treffen gesetzt und die Meisterschaft erlebt", schrieb Kutucu anschließend via Social Media. "Eine sehr wichtige Saison in meiner Karriere. Ich bedanke mich bei unserer Geschäftsführung, dem Trainer, den Teamkollegen und dem gesamten Staff."

Mit seinen Leistungen dürfte der Stürmer jedenfalls genug Argumente gesammelt haben, um auch im türkischen Oberhaus für Eyüpspor auflaufen zu dürfen. Sein Vertrag läuft dem noch bis 2025.