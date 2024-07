Oberligen: Büderich legt dreifach nach, ASC 09 einmal, Rhynern mit zwei Abgängen

In den beiden Oberligen tut sich weiterhin einiges auf dem Transfermarkt. Der FC Büderich sicherte sich gleich drei Spieler auf einen Schlag.

Der FC Büderich hat drei weitere Neuverpflichtungen verkündet. Der Klub, der die vergangene Saison in der Oberliga Niederrhein auf dem neunten Tabellenplatz abschloss, nahm in Offensivspieler Amine Feldaoui (Dynamo Schwerin), Angreifer Leo Stegner (Union Nettetal) und Torwart Michael Sperling (SC St. Tönis) die Sommer-Zugänge Nummer elf, zwölf und 13 unter Vertrag.

Feldaoui wurde bei der SG Unterrath, dem SC Kapellen-Erft und beim SV Wersten fußballerisch ausgebildet und wechselt aus der NOFV-Oberliga Nord zum FCB. Für Dynamo Schwerin kam der 22-Jährige in der vergangenen Saison zu sechs Kurzeinsätzen. Zuvor absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 20 Landesligaspiele für die SG Unterrath und zwei Oberligapartien für den 1. FC Kleve.

Der 1,93 Meter große Stegner lief im Nachwuchs des 1. FC Mönchengladbach auf. Dort absolvierte er in der Saison 2021/22 als 17-Jähriger bereits sechs Spiele in der Landesliga. In der zurückliegenden Saison stürmte Stegner für Oberligist Union Nettetal. In 14 Partien – die meisten davon als Joker – gelang dem 20-Jährigen ein Treffer.

Sperling hütete im Jugendbereich den Kasten bei Bayer Uerdingen und der SG Unterrath. Bei seinen ersten beiden Stationen im Seniorenbereich – in der Saison 2022/23 bei Landesligist Unterrath und 2023/24 bei Oberligist St. Tönis – kam er jeweils nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus, weshalb er in beiden Teams jeweils nur zu einem Einsatz kam.

Zwei Abgänge bei Westfalia Rhynern, ASC 09 holt Offensivmann

Westfalen-Oberligist Westfalia Rhynern hat hingegen zwei Abgänge zu verzeichnen. Stürmer Patrice Yoann Heisinger kehrt nach vier Jahren zum SC Verl II zurück, Ramin Shabani wechselt zum TuS Ennepetal. Damit verliert der Verein aus Hamm zwei Akteure an die direkte Konkurrenz.

Heisinger, ein 23-jähriger Flügelspieler, lieferte in der vergangenen Saison in 17 Partien fünf Tore und drei Assists. Nachdem er die Reserve des SC Verl im Juli 2021 verließ, spielte er auch jeweils eine Saison für den FC Gütersloh und den Delbrücker SC. Shabani kam in der Saison 2023/24 auf 27 Einsätze, die meisten davon absolvierte er als Joker.

Der ASC 09 Dortmund präsentierte einen weiteren Neuzugang: Aleksander Dimitrov kommt vom SV Brackel 06 und soll das Mittelfeld mit seiner Flexibilität noch weiter verstärken. Zuvor spielte Dimitrov bereits bei der SpVgg Erkenschwick und Westfalia Herne.