Oberligist SV Sonsbeck empfängt am Mittwoch, 26. Juni, den Regionalliga-Absteiger MSV Duisburg. Sonsbeck-Trainer Heinrich Losing erwartet eine "tolle Kulisse".

Der SV Sonsbeck empfängt am Mittwoch, dem 26.06., den MSV Duisburg. Um 19 Uhr wird die Partie beginnen. "Es wird ein riesiges Event mit vielen Zuschauern. Wir erwarten 1500 bis 2000 Leute im Publikum. Auch wenn der MSV abgestiegen ist, hat der Verein eine große Euphorie in der Liga ausgelöst. Für uns ist es überragend. Als Oberligist spielt man nicht alle Tage vor so einer Kulisse", freut sich Sonsbeck-Trainer Heinrich Losing.

Einen kleinen Dämpfer gibt es allerdings. "Es ist für uns ein unglücklicher Termin. Wir haben viele Urlauber im Team. Ein paar Jungs fehlen auch aus beruflichen Gründen. Während der Europameisterschaft kriegt nicht jeder frei. Wir haben auch Polizisten im Team. Deshalb haben wir nur zehn Feldspieler zur Verfügung und müssen mit Spielern aus der A-Jugend auffüllen", bedauerte der Coach.

Für die fehlenden Sonsbecker ist es natürlich bitter, dieses Testspiel-Highlight zu verpassen. Spätestens, wenn die Oberliga Niederrhein in die neue Saison starten wird, werden sie dann wieder in den Startlöchern stehen und um Punkte kämpfen. Dafür planen Losing und sein Team bereits fleißig den Kader.

Wie RS bereits berichtete,hier kommt ein neuer Torhüter aus der U21 von VVV Venlo. "Wir wollen kein Risiko eingehen. Die vergangene Saison haben wir mit nur zwei Torhütern bestritten. Als es dann zu einer Verletzung kam, standen wir vor Problemen. Deshalb ist es gut, dass Moritz da ist. Mit der Torhüterposition sind wir jetzt durch", erklärte der 45-jährige Trainer den Neuzugang.

Ansonsten sei die Kaderplanung fast abgeschlossen. "Bei einem Spieler sind wir uns noch nicht sicher, ob er den Verein verlassen wird. Falls ja, müssen wir eventuell auf der Position nachlegen. Es betrifft unsere Offensive beziehungsweise die Flügelposition. Wir beobachten in Ruhe die Situation", erzählte Losing.

Der SV Sonsbeck beendete die abgelaufene Saison der Oberliga Niederrhein auf dem achten Tabellenplatz. Ein gutes Ergebnis, wie Losing empfindet. "Wir sind mehr als zufrieden mit der Platzierung. Die ersten sieben Vereine sind die mit Abstand stärksten der Liga, das war schon vor Saisonbeginn klar. Wir konnten den besten Platz hinter diesen Teams einnehmen. Unser Ziel war von Anfang an der Klassenerhalt. Dass es am Ende für einen einstelligen Tabellenplatz gereicht hat und wir nicht zittern mussten, macht mich natürlich glücklich. Wir sind ein kleiner Verein in einer sehr starken Liga."

Mit Blick auf die kommenden Saison gab sich Losing bescheiden: "Wir haben gesehen, wie schnell andere Vereine unten reinrutschen, obwohl die Teams sich viel vorgenommen haben. Für uns zählt auch nächste Saison nur der Klassenerhalt. Alles Weitere ist Bonus."