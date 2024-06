Der TSV Meerbusch macht mit seinen Krachertransfers gerade mächtig von sich reden, aber auch im Schatten dessen rüsten sich zwei Klubs auf der Torhüterposition.

Jan Fauseweh wird auch in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein an den Start gehen. Er verlässt den Absteiger Sportfreunde Hamborn 07 und schließt sich dem SC St. Tönis an.

Der 22-jährige gebürtige Verler stand in der vergangenen Saison 15-mal für die Sportfreunde im Tor, wobei er immerhin einmal die weiße Weste halten konnte. Am Ende stand für Fauseweh, der im Winter von Regionalligist SSVg Velbert gekommen war, mit seinem Klub aber dennoch der Abstieg.

Fauseweh stammt aus der Jugend von Drittligist Arminia Bielefeld, wo er bis zur U19 ausgebildet worden ist. Im Sommer 2020 ging es dann zu Westfalia Herne, nach einem Jahr zum OSC Bremerhaven, nach einem weiteren Jahr zum FC Kray und nach einem weiteren Jahr zur SSVg Velbert.

Fauseweh kommt in seiner Karriere auf 56 Oberligaspiele und 30 Einsätze in der Bremenliga. Dazu kommen unter anderem 21 Partien in der U17-Bundesliga-West. Das halbe Regionalliga-Jahr in Velbert verfolgte er allerdings nur von der Bank aus. In Hamborn stellte sich dann Besserung ein.

Derweil hat sich auch der SV Sonsbeck im Tor verstärkt. Moritz Kosfeld kommt aus der U21 des niederländischen Erstligisten VVV Venlo und komplettiert das Torhüter-Trio beim ersten Testspielgegner des MSV Duisburg.

In der U21 Div. 2 Herbst, einer niederländischen Jugendliga, stand Kosfeld in der abgelaufenen Saison dreimal auf dem Feld, musste dabei allerdings 14 Gegentore schlucken. Tiefpunkt war ein 0:7 gegen die U21 des NEC Nimwegen.

Kosfeld stammt aus der Jugend des KFC Uerdingen, wo er über lange Jahre hinweg ausgebildet worden ist. Im Sommer 2023 verließ der mittlerweile 20-Jährige die Krefelder dann für das Abenteuer Venlo über die deutsch-niederländische Grenze, bricht seine Zelte im Nachbarland nun aber nach einem Jahr wieder ab.

Kosfeld, 1,87 Meter groß, soll in der kommenden Saison Druck auf den Sonsbecker Stammtorhüter Jonas Holzum sowie dessen Vertreter Jannik Hinsenkamp ausüben.