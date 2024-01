15. Winterwechsel - der Kader der SG Wattenscheid könnte nach dem sechsten Zugang komplett sein.

Und weiter geht die wilde Fahrt bei der SG Wattenscheid 09. Der Letzte der Oberliga Westfalen lässt im Kampf um den Klassenerhalt weiter keinen Stein auf dem anderen.

Nun gab es in der laufenden Transferperiode Wechselbewegung Nummer 15! Der sechste Neue wurde verpflichtet. Vom Regionalligisten Rot Weiss Ahlen wechselt Berkan Firat an die Lohrheide. Der Mittelfeldspieler war bereits bis zur U17 für die SGW am Ball.

Firat erklärt: "Ich hatte im Vorhinein schon im Kopf im Winter zu wechseln. Dann hat mich mein alter Trainer Jörg Behnert gefragt, ob ich mir einen Winterwechsel nach Wattenscheid vorstellen könne und ich habe es bejaht, weil ich auch aus der Ecke komme und in Wattenscheid angefangen habe Fußball zu spielen. Nach dem ersten Telefonat mit Engin (Trainer Engin Yavuzaslan, Anmerkung der Redaktion) habe ich auch sofort eine Entscheidung getroffen und mich entschieden zu wechseln."

Sein Zusatz: "Mit Wattenscheid verbinde ich meine Jugend. Ich habe knapp zehn Jahre hier gespielt und mit dem Fußballspielen angefangen. Ich freue mich auf bekannte Gesichter, sowie darauf, auch neue Jungs kennenzulernen. Und natürlich auf die Spiele im Lohrheidestadion. Meine persönlichen Ziele sind es, mit der Mannschaft so früh wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und der Mannschaft mit Scorern zu helfen.“

Zudem möchte er wieder spielen, denn in Ahlen kam er nur auf zwei Kurzeinsätze in der laufenden Runde. Das war die Chance für die SGW, Sportvorstand Hartmut Fahnenstich erläutert zu Firat: "Ein Spieler, der in der Vergangenheit für 09 nicht erschwinglich gewesen wäre und eine gute Vita hat. Zudem auch mit Wattenscheider Wurzeln. In Ahlen hat er wenig Spielpraxis bekommen und die Entfernung zu seinem Wohnort in Bochum war sicher auch nicht ideal. Daher hat sich bei ihm die Gelegenheit ergeben. Wir haben schon sehr früh mit ihm Kontakt gehabt, denn er stand schon seit Anfang Dezember auf unserem Zettel. Da wir jetzt ein paar Abgänge hatten, die so nicht eingeplant waren, sind wir hier tätig geworden. Er ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, der auch den Charakter hat, mit seiner Erfahrung bei der Mannschaft voranzugehen. Er kann im Mittelfeld defensiv wie offensiv spielen. Das ist auch dann wichtig, wenn plötzliche Verletzungen kommen. Ein echter Glücksgriff für den Verein und wir hoffen, dass wir mit ihm einen Kader komplett haben, um das Ziel Nichtabstieg, erfolgreich anzugehen.“

Die Wintertransfer der SG Wattenscheid 09 in der Übersicht

Zugänge: Umut Yildiz (TuS Bövinghausen), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Nico Thier (TuS Bövinghausen) Niklas Lübcke (TuS Bövinghausen), David Loheider (vereinslos), Berkan Firat (Rot Weiss Ahlen)

Abgänge: Nico Lucas (ETB SW Essen), Lars Holm, Ahmed Kulalic, Martins Williams, Karoj Sindi, Blerton Muharremi, und Yutaro Ichimura (alle unbekannt), Marco Cirillo, Gianluca Cirillo (Solingen-Wald 03)