Oberliga Niederrhein: Schonnebeck-Coach bedient - Baumberg plant Planwagen-Fahrt nach Monheim

Auch nach dem 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein stehen die Sportfreunde Baumberg an der Tabellenspitze.

Im Spitzenduell der Oberliga Niederrhein setzten sich die SF Baumberg vor einer Minuskulisse von nur 60 Besuchern im MEGA-Stadion mit 4:0 gegen die Spvg Schonnebeck durch.

„Der Zug hat keine Bremse“, hallte es immer und immer wieder durch die in die Tage gekommenen Stadionlautsprecher an der Sandstraße. Der Erfolgshit von Lorenz Büffel und Mia Julia passt so sehr zu der Erfolgsgeschichte der Sportfreunde. Trotz zahlreicher Ausfälle, darunter Louis Klotz und Goalgetter Robin Hömig, lieferten die Baumberger einfach weiter munter ab. „Und wenn wir am Ende oben an der Spitze stehen, dann machen wir erst einmal eine Planwagenfahrt zum 1.FC Monheim“, witzelte Baumbergs Boss Jürgen Schick in Anspielung auf den möglichen Aufstieg in die Regionalliga.

„Feiern können wir“, legte Schick noch einen drauf. Und Trainer Salah El Halimi wich ebenfalls aus: „Dann fahre ich erst einmal in Urlaub. Mehr weiß ich auch nicht.“ Die Frage war selbstredend berechtigt. In Baumberg wird man um die Planungen bald nicht mehr herumkommen. Alleine Enes Topal sorgte mit seinem lupenreinen Hattrick für Furore gegen die Schonnebecker „Schwalben“.

Und genau dieser Spvg fehlte über 90 Minuten der Zugriff auf das Spiel. Die Tönnies-Elf agierte mit dem Ball nach vorne ausgesprochen pomadig und ließ, ähnlich wie vor Wochenfrist in Ratingen, das Tempo vermissen.

Deshalb schüttelte auch Tönnies hinterher mit dem Kopf: „Außer Tim Kuhlmann hat kein Spieler seine Leistung abgerufen. Deshalb habe ich auch nicht ausgewechselt. Ich bin sprachlos über die desolate Leistung der älteren Spieler. Das war ein Schlag ins Kontor“, war dem „Schwalben“-Trainer klar, dass es das erst einmal war mit der Spitzengruppe. „Das war eine ganz schmerzhafte Niederlage. Wir müssen in der kommenden Trainingswoche die Zügel wieder anziehen“, war Tönnies bedient.

SFB: Schwabke – Nishimura, Oscasindas, Harneid, Sitter (21. Mabanza) – Er (57. Hömig), Burovac, Turay, Iwata (62. Sarikaya), Özden – Topal (68. Luzalunga) Schwabke – Nishimura, Oscasindas, Harneid, Sitter (21. Mabanza) – Er (57. Hömig), Burovac, Turay, Iwata (62. Sarikaya), Özden – Topal (68. Luzalunga) Spvg Schonnebeck: Lingk - Winking, Bloch, Kern - Kehrmann, Geisler, Heck, Kuhlmann - Pinke, Golubytskij, Küper Tore: 1:0 Er (14., Foulelfmeter), 2:0 Topal (16.), 3:0 Topal (31.), 4:0 Topal (40.) Schiedsrichter: Markus Wollenweber (M‘gladbach) Zuschauer: 60

Am Freitag, im Heimspiel gegen Aufsteiger Büderich, muss endlich wieder ein Sieg her (19:45 Uhr, Schettersbusch). In Baumberg wird auch weiterhin die Tabelle aufgehängt. Spitzenreiter, vor der Germania aus Ratingen. "Besonders stolz und glücklich bin ich auf Sercan Er“, gab‘s ein Sonderlob von El Halimi für seinen Mittelfeldspieler, der nach eineinhalb Jahren endlich wieder sein Comeback nach einem Kreuzbandriss feiern durfte.

„Die Jungs haben ihn getragen. Er war das Sprachrohr und ganz wichtig nach dem kurzfristigen Ausfall von Louis Klotz“, war der SF-Trainer zufrieden. „Wir waren mal wieder brutal effektiv und freuen uns über diesen wichtigen Sieg“, darf sich El Halimi auch schon auf das nächste Highlight freuen. Am Samstag geht‘s zum Karnevalsauftakt nämlich im Derby zum VfB Hilden (11.11., 16:00 Uhr, Sportanlage Hoffeldstraße).