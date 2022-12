KFC Uerdingen: Das sagt Sportchef Schneider zum Sieg gegen Ratingen

Der KFC Uerdingen siegte mit 1:0 gegen Ratingen 04/19. Sportchef und Interimstrainer Patrick Schneider sorgte im Anschluss für einen Lacher bei den Fans.

Das Statement nach dem Spiel ließ erahnen, wie anstrengend die Woche für Uerdingens Sportdirektor Patrick Schneider am Ende war.

„Meerbusch hat uns das erwartet schwere Spiel abverlangt“, sagte er, stockte und bemerkte schmunzelnd seinen Fehler. „Da sieht man mal, wie intensiv das Spiel war“, meinte er grinsend und brachte damit auch die KFC-Fans auf der Tribüne zum Lachen. Denn klar: Uerdingen besiegte nicht Meerbusch, sondern Ratingen 04/19 mit 1:0.

Es ist ein versöhnlicher Abschluss einer harten Woche. Klar, hat Schneider seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren kaum Ruhe gehabt, die abgelaufene Woche dürfte einer der schwierigsten gewesen sein. Erst die Entlassung des Trainers Alexander Voigt, dann die Enthüllungen von RevierSport in Bezug auf die ausstehenden Gehaltszahlungen und eben die nun anstehende Suche nach einem neuen Trainer. Zwischendurch dann also auch noch die Mannschaft auf das Spiel gegen die hocheingeschätzten Ratinger vorbereiten.

Am Ende mit Erfolg: Der KFC siegte mit 1:0. Das spektakuläre Siegtor erzielte Kevin Weggen per Außenristschuss aus der zweiten Reihe. Da staunte sogar Gästecoach Martin Hasenpflug nicht schlecht: „Ich weiß gar nicht, ob das ein Torschuss werden sollte“, meinte der Ratinger Trainer, während sich Schneider logischerweise nicht beschweren wollte: „Am Ende muss dann solch ein Distanzschuss herhalten, um so ein Spiel zu gewinnen.“ Schneider weiter: „Ich bin überglücklich über den Sieg nach einer Woche, die sicher nicht einfach war.“

Allerdings war dieser Sieg auch teuer bezahlt: Shun Terada hatte sich bei einem Luftzweikampf verletzt, wurde lange behandelt und verließ den Platz dann letztendlich unter Fangesängen mit seinem Namen. Für ihn dürfte das Fußballjahr 2022, das immerhin noch zwei Auswärtsspiele beinhaltet, frühzeitig beendet sein.

KFC Uerdingen: Udegbe - Evers, Kadiata, M'Bengue, Meißner - Lipinski, Funk, Weggen (75. Kretschmer), Kenia - Atsina (59. Odenthal), Terada (68. Yeboah). Ratingen 04/19: Fenzl - Paura, Spillmann, Demircan, Tomic - Ilbay, Lamidi, Nowitzki, Hirsch (85. Merzagua) - Hammoud, Yesil (64. Jaouadi). Schiedsrichter: Tim Flores. Tor: 1:0 Weggen (56.). Zuschauer: 2011.

Nun geht es für Schneider also wieder einige Tage ran an die Trainersuche. Jan Winking ist offenbar kein Thema mehr. Nach Informationen dieser Redaktion sind Sunay Acar und Dietmar Hirsch weiterhin im Gespräch auf die Voigt-Nachfolge.

Sollte der KFC jedenfalls in dieser Woche noch keinen neuen Trainer finden, dürfte Schneider auch am kommenden Wochenende bei den Uerdingern an der Seitenlinie stehen. Der KFC, weiterhin sieben Punkte hinter der SSVg Velbert, muss auswärts beim Aufsteiger MSV Düsseldorf ran. Dort kommt es dann zum Wiedersehen mit Assani Lukimya. Der ehemalige Innenverteidiger des einstigen Drittligisten spielt seit Januar diesen Jahres bei dem marokkanischen Klub aus der Landeshauptstadt. Mittlerweile als Stürmer.