KFC Uerdingen: Zahlungsverzug? Klub dementiert, RS bleibt bei seiner Darstellung

Am Dienstag berichtete RevierSport über Zahlungsverzüge beim KFC Uerdingen. Der Klub dementierte, RS bleibt aber bei seiner Sicht der Dinge.

Der KFC Uerdingen peilt in diesem Jahr in der Oberliga Niederrhein den Aufstieg in die Regionalliga an, allerdings liegen die Krefelder bereits sieben Zähler hinter der SSVg Velbert.

Sportlich läuft es nicht nach Wunsch, finanziell nach RS-Informationen auch nicht. RevierSport berichtete am 29. November 2022 über Zahlungsverzüge des KFC gegenüber Spielern und Beratern. Daher soll der Mannschaftsrat den Geschäftsstellenleiter Christoph Lenz aufgesucht haben, um zu erfragen, wann mit den offenen Geldern zu rechnen sei.

Am Abend des 29. November gab es dann eine Stellungnahme der Uerdinger - vom Vorstand und dem Mannschaftsrat. Hier wird ein möglicher Zahlungsverzug dementiert.

„Selbstverständlich sprechen wir Vorstandsmitglieder regelmäßig mit einzelnen Spielern und dem Spielerrat in Gänze. Dies sollte ein normaler und nicht berichtenswerter Vorgang sein. In den Gesprächen analysieren wir die aktuelle Situation und informieren uns gegenseitig über weitere Entwicklungen und Schritte. So haben wir auch in diesen Gesprächen besprochen, dass der Zeitpunkt der Prämienzahlung teilweise in Abhängigkeit zum Zahlungsziel von Sponsorenverträgen steht, und wie wir gemeinsam damit umgehen“, erklärte Uerdingens Vorstandsvorsitzender Damien Raths.

Und der Mannschaftsrat des Traditionsvereins wird in der Meldung wie folgt zitiert: "Wir möchten eindeutig klarstellen, dass die Gehälter immer pünktlich gezahlt wurden und dies auch auf die aktuellen Gehälter zutrifft. Alle Verabredungen zwischen dem Vorstand und uns werden eingehalten. Solch eine Berichterstattung bringt nur unnötige Unruhe ins Vereinsumfeld. Wir als Team konzentrieren uns ausschließlich auf das kommende Meisterschaftsspiel gegen Ratingen und die verbleibenden Spiele bis zur Winterpause. Wir wünschen uns, dass uns Fans und Umfeld dabei unterstützen!“

Trotz der Meldung bleibt RevierSport bei seiner Sicht der Dinge. Mittlerweile liegen uns sechs unterschiedliche Quellen aus dem Umfeld der Mannschaft vor, die unseren ersten Bericht bestätigen.