2021 Insolvenz, 2023 die Insolvenz droht, 2024 bleiben Gehälter aus. Willkommen beim KFC Uerdingen.

In der Oberliga Niederrhein tummeln sich zahlreiche Vereine, in denen kluge Entscheidungen getroffen werden. Die SF Baumberg, die SpVg Schonnebeck oder der VfB Hilden sind hier exemplarisch zu nennen - wobei die Liste ergänzt werden könnte um weitere Klubs.

Was sie eint, das ist der Sinn für die Realität. Da die Regularien für eine Teilnahme an der Regionalliga West verschärft wurden, haben sie sich hingesetzt und diskutiert. Und am Ende entschieden, in der aktuellen Lage passt das nicht zum Klub, die Nachteile sind größer als die Vorteile.

Die steigenden Kosten würden womöglich die Einnahmen überschreiten und die Vereine wollen nicht für ein eventuelles Abenteuer die Klubfinanzen gefährden. Warum wir das schreiben?

Weil im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein mit dem KFC Uerdingen ein Klub mitmischt, dem das anscheinend alles egal ist. Anders kann man es nicht erklären, dass in immer kürzer werdenden Abschnitten Finanzprobleme diskutiert werden.

2021 gab es bereits eine Insolvenz beim KFC Uerdingen

Und man darf nicht vergessen: 2021 gab es erst die letzte Insolvenz der Krefelder. In diesem hatten die Gläubiger dem vorgelegten Insolvenzplan zugestimmt. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen des KFC Uerdingen wurde aufgehoben. Die Uerdinger teilten mit, dass man dann vollständig und umfassend von sämtlichen Altschulden befreit sei.

Das war im Januar 2022. Anderthalb Spielzeiten später wiederholt sich alles rund um den Traditionsverein. Es gab einen Hauptsponsor, der nicht zahlte und frühe Hilferufe, dass erneut eine Insolvenz drohe. 500.000 Euro fehlten, aktuell sprach Levan Kenia Klartext und beschwerte sich, dass beim KFC "nur Chaos herrscht".

Hier fehlt offenbar komplett der Sinn für die Realität. Und die besagt, offenbar ist es in Krefeld derzeit nicht möglich, einen hohen Etat auch zu refinanzieren. Dieser Wahrheit scheinen die Verantwortlichen nicht ins Gesicht sehen zu können.

Und trotz all dieser Widrigkeiten könnte der KFC in die Regionalliga aufsteigen. Weil man den Vorteil hat, dass man bis zur vierten Liga nicht wirklich scharf hinschaut, wie es um den Verein bestellt ist. Eine Bürgschaft in fünfstelliger Höhe reicht, um in der Oberliga mitspielen zu dürfen.

Und mitspielen will der KFC, am liebsten weit oben, doch anscheinend reicht es in Krefeld aktuell nicht zu mehr. Es wäre schön, wenn die Verantwortlichen das einsehen könnten. Wenn sie Klartext sprechen würden, dass man hier einmal alles runterfahren muss, dann aber solide wirtschaften kann.

So, dass Gehälter gezahlt werden können, regelmäßig, ohne Ausnahme. Wenn das bedeutet, dass man sich immer weiter von der Regionalliga entfernt, dann ist das so.

Aber es mutet schlimm an, wenn man überregional nur noch in den Schlagzeilen vorkommt, weil wieder jemand öffentlich macht, dass Gelder nicht bezahlt werden können oder Sponsoren nicht zahlen.