Gute und wichtige Aktion des ETB SW Essen. Im Rahmen der Partie gegen den KFC Uerdingen unterstützt der ETB die DeSEK – die Deutsche Stiftung zur Erforschung von Krebskrankheiten.

Der Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß Essen unterstützt die DeSEK – die Deutsche Stiftung zur Erforschung von Krebskrankheiten – und wird beim Heimspiel in der Oberliga Niederrhein gegen den KFC Uerdingen am Mittwoch, den 8. Mai, die DeSEK vorstellen und Geld für diese wichtige Stiftung sammeln.

Frau Ingrid Hiesinger – Vorsitzende des Kuratoriums der DeSEK – wird vor dem Spiel Einblicke in die Stiftungsarbeit geben und zusätzlich werden Info-Flyer an die Zuschauer verteilt. An verschiedenen Stellen im Stadion Uhlenkrug stehen Sammelboxen bereit, an denen die Fußballanhänger die Arbeit der DeSEK mit einer Spende unterstützen können. Die DeSEK – Deutsche Stiftung zur Erforschung von Krebskrankheiten hat es sich seit 2008 zur Aufgabe gemacht, die Erforschung von Krebskrankheiten zu unterstützen und auf diese Weise einen entscheidenden Beitrag zu leisten, dass Krebskrankheiten zukünftig besser therapiert und letztendlich sogar verhindert werden können.

Die Stiftung unterstützt dabei in erster Linie die Grundlagenforschung: Wie entstehen Krebszellen? Was begünstigt das Wachstum von Tumoren? Wie reagieren Krebszellen auf bestimmte Behandlungsmethoden? Aufbauend auf neuen Erkenntnissen können sowohl innovative Ansätze zur Vorbeugung und Diagnose von Krebskrankheiten als auch moderne Therapieverfahren mit besserer Wirksamkeit entwickelt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.desek.de auf der Homepage der DeSEK. Die Schwarz-Weißen werden der DeSEK auch ein gerahmtes ETB-Trikot mit allen Autogrammen überreichen, dass auf einer späteren Benefiz-Gala versteigert wird.

Wer die Stiftung unterstützen möchte, kann gerne Geld auf das folgende Spendenkonto überweisen: Stiftung Univ. DeSEK, IBAN: DE74 3605 0105 0001 7939 34 (BIC: SPESDE3EXXX). Verwendungszweck: „Spende“ oder „Zustiftung“, Ihre Adresse. Ob 5, 20 oder 100 Euro – jeder Beitrag ist wichtig!