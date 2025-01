Mitten im Abstiegskampf der Landesliga-Gruppe 2 am Niederrhein hat die DJK Arminia Klosterhardt eine wichtige Personalentscheidung getroffen.

Arminia Klosterhardt überwintert auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat einen Vier-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer.

In dieser prekären sportlichen Situation setzt der Oberhausener Landesligist ein Zeichen und setzt auf Stabilität und Kontinuität – Marcel Landers bleibt Cheftrainer!

"Diese Entscheidung ist nicht nur ein Signal an unsere Mannschaft, sondern auch an unsere Mitglieder und Unterstützer. Marcel Landers steht für Einsatz, Leidenschaft und Identifikation mit Arminia Klosterhardt – Werte, die unseren Verein auszeichnen", erklärt Ludger Terhorst, 1. Vorsitzender von Arminia Klosterhardt.

Weiter heißt es vom Arminia-Vorstand: "Der Verein ist optimistisch, mit Marcel Landers auch in der nächsten Saison in der Landesliga zu spielen und gemeinsam sportliche Erfolge zu erzielen. Die Vereinbarung umfasst die Fortsetzung der Arbeit in der Landes- und Bezirksliga. Mit vollem Vertrauen in die Fähigkeiten und das Engagement unseres Trainers und seinem Team sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam das Ruder herumreißen und eine erfolgreiche Zukunft gestalten können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und gehen mit neuer Energie und einem klaren Ziel in die kommende Rückrunde: den Klassenerhalt und den Aufbau einer starken Mannschaft für die Zukunft."

Landers, der seit dem 1. Juli 2019 Trainer am Hans-Wagner-Weg ist, freute sich gegenüber RevierSport über das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Jeder weiß, dass ich sehr gerne bei der Arminia bin. Klosterhardt ist zu meiner Heimat geworden. Hier fühle ich mich sehr wohl. Ich bedanke mich natürlich für das Vertrauen. Ich glaube, dass das in solchen Zeiten alles andere als selbstverständlich ist. Ich weiß sehr genau, was ich an diesem tollen Verein habe - aber das gilt auch umgekehrt. Wir werden alles dafür tun, um eine ordentliche Rückrunde zu spielen, um den Abstieg zu vermeiden."