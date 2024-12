Die SSV Buer will jetzt offensichtlich Nägel mit Köpfen machen: Binnen einer Woche stellte sie gleich zwei Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung vor.

Wenn man Spitzenreiter in der Liga ist, könnte man meinen, dass man mit dem Kader zufrieden ist. Nach dem Motto "Jetzt erst Recht!" startet allerdings die SSV Buer, Tabellenführer der Landesliga Staffel 3, in das Winter-Transferfenster und verstärkt seinen Kader für den Kampf um den Aufstieg in die Westfalenliga.

Nachdem jüngst Seyit Ersoy vorgestellt wurde, der mit der SG Wattenscheid in die Regionalliga aufstieg, wurde jetzt ein Neuzugang bekanntgegeben, der auf eine hervorragende Ausbildung zurückblicken kann. In Max Fleer verpflichtet die SSV Buer einen jungen Flügelflitzer, der seine Jugend bei den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen verbrachte.

Seine erste Station bei den Senioren war der FC Kray, der damals noch in der Oberliga Niederrhein antrat. Dann zog es ihn zum westfälischen Verband, in die Oberliga Westfalen. Dort spielte er sechs Monate beim SV Schermbeck, ehe er zurück nach Essen kehrte.

Für den aktuellen Oberliga-Spitzenreiter lief Max Fleer 14 Mal auf und erzielte einen Treffer. Jetzt heißt es also Landesliga-Fußball für den 23-Jährigen, der insgesamt 29 Mal in der Oberliga auflief.

SSV-Buer-Trainer Misel Zec hatte ihn schon länger auf dem Zettel: "Ich kenne Max schon lange und habe seinen Werdegang verfolgt. Er ist ein top Junge und passt nicht nur fußballerisch zu uns, sondern auch charakterlich."

Dass ihm der wirklich große Wurf nicht gelang, führt Zec auf körperliche Rückschläge beim jungen Außenspieler zurück. "Er hatte etwas Verletzungspech, aber wir als Trainerteam werden ihn wieder fit bekommen. Er wird uns gut tun, wenn er fit ist, fußballerisch hat er einiges drauf."